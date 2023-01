Aumento no nascimento de “bebês do carnaval” pode se repetir em 2023

Campo Grande registrou um aumento no nascimento de bebês, em novembro e dezembro de 2022, que resultou até em superlotação das maternidades nos hospitais de referência. Este fenômeno, conhecido como “bebês de carnaval”, mostra que as crianças foram geradas entre os meses de fevereiro e março do ano passado, durante o período festivo que marcou a flexibilização das medidas de segurança contra a COVID-19. Os índices podem se repetir em 2023 e com isso podemos esperar um “baby boom de carnaval” neste ano.

De acordo com levantamento feito pelo jornal O Estado, a maternidade da Santa Casa de Campo Grande registrou um aumento de 10,04% de partos a mais que no ano anterior. Ao todo, foram 2.783 partos em 2022 contra 2.529 partos em 2021. Já nos meses de novembro e dezembro de 2022, houve uma explosão de nascimentos resultando em superlotação.

O mesmo ocorreu no Humap (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian), que contabilizou 381 nascidos em novembro e dezembro de 2022, sendo que, no mesmo período de 2021, apenas 208 partos foram realizados, ou seja, um aumento de 83% nos partos. Em dados gerais, o número de nascimento caiu já que em 2021 foram 1.979 partos registrados contra 1.975 partos em 2022.

A Maternidade Cândido Mariano também confirmou o “baby boom de carnaval”, mas em dados gerais o número de nascimentos caiu em 2022, com 6.758 partos, 17,89% a menos, em relação a 2021, com 8.231 nascidos.

Por fim, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) não soube informar quantos partos foram realizados pelo Hospital Regional em 2022. Mas, segundo o Sinasc (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos), em 2021 nasceram 41.638 crianças, sendo que, deste total, 3.207 no mês de novembro e 3.306 no mês de dezembro. No ano de 2022, nasceram 37.439 crianças, sendo 2.978 no mês de novembro e em dezembro 782 crianças (parcial).

A O Estado, a ginecologista e obstetra há 26 anos, dra. Maria Auxiliadora Budib, diretora de Assistência à Saúde da Cassems, esclareceu que as taxas de natalidade estão em queda na última década, principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil.

“A natalidade vem sofrendo redução devido ao estabelecimento de metas para uma sustentabilidade, crescimento econômico e mais acesso ao planejamento familiar. O número de filhos começou a reduzir significativamente. Na pandemia, houve uma desestrutura nas famílias mais vulneráveis, pela falta de acesso ao planejamento. No mais, as mulheres tiveram muito medo de engravidar e seguem planejando o melhor momento”, explicou a especialista.

Quanto ao fenômeno conhecido como “bebês do carnaval”, a médica considera que as flexibilizações, o avanço da vacina e a possibilidade de descansar e viajar contribuem, e nove meses depois vem o resultado, nos meses de novembro e dezembro.

“Esses aumentos fortes pós-carnaval são uma realidade. As pessoas têm um pouco mais de conforto para as atividades, incluindo a sexual. No calor do dia a dia, falamos em ‘baby boom do carnaval’. As pessoas costumam viajar e tentar engravidar na volta, durante ou alguns dias antes”, apontou.

Bebês da virada do ano de 2023

Conforme noticiado pelo jornal O Estado, o ano de 2023, em apenas três dias, registrou ao menos o nascimento de 21 campo-grandenses. De acordo com dados repassados pela Maternidade Cândido Mariano, nove bebês vieram ao mundo ao longo do primeiro feriado de 2023, sendo o maior número entre os demais hospitais de Campo Grande. Em seguida, está o Hospital Santa Casa com seis partos realizados, uma de modo cesárea e cinco partos normais, sendo dois meninos e quatro meninas. Já o Humap- -UFMS (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) registrou o nascimento de seis bebês no dia 1º.

Nos números do último ano, os cartórios do Estado registraram o menor número de nascimentos desde 2017, quando foram contabilizados 40.378 registros de bebês no Estado, uma queda de 7%. Segundo o Portal da Transparência do Registro Civil do país, o maior número de nascidos no Estado desde 2015 – início dos dados disponibilizados – foi em 2017. Foram 47.043 nascimentos em MS.

Nos anos seguintes, menos bebês sul-mato-grossenses nasceram. Em 2018 e 2019 foram 46 mil registros e, em 2020, foram 42 mil nascidos. Em 2021, foram 43.437 registros. Já em 2022 foram 40.378 nascidos no Estado.

Suelen Morales – Jornal O Estado do MS.

Confira mais a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.