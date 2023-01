Venda de fábrica de fertilizantes em MS é interrompida

Petrobras anunciou, na terça-feira, a decisão de encerrar o processo competitivo após cinco meses

A venda da UFN-3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III), localizada em Três Lagoas, foi interrompida, após cinco meses do início das tratativas. O anúncio foi feito pela Petrobras, na última terça-feira (24), informando ao mercado a finalização do processo competitivo, anteriormente em fase vinculante.

O titular da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, se manifestou sobre o assunto, no qual afirmou que já era previsto. “Ocorre que, com o novo cenário político após as eleições, houve uma mudança de estratégia da Petrobras, que definiu por suspender todos os processos de desinvestimento da estatal que não estivessem com a fase vinculante concluída, com é o caso da UFN-III.”

Em nota a Semadesc explicou que, além da decisão, foi comunicado que a nova diretoria da Petrobras, que assume na próxima semana, deve se reunir em fevereiro para definir seu posicionamento e uma nova estratégia para a UFN3, em Três Lagoas e para outras duas fábricas de fertilizantes no país. “A nossa UFN-3 já tem mais 80% de sua obra concluída e o governo federal já sinalizou positivamente de que a fábrica será, sim, finalizada, ou pela própria Petrobras, ou por meio do processo de desinvestimento”, enfatizou o titular.

Ainda conforme a secretaria, nos próximos dias deve ocorrer uma reunião entre o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), e o presidente Lula. “Temos como parceiros nesse pleito o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que já se posicionou de que o governo federal irá concluir as suas fábricas de fertilizantes e considera UFN-3 fundamental para o plano nacional do setor. Também temos o apoio irrestrito da ministra do Desenvolvimento, Simone Tebet”, finalizou.

O comunicado detalha que se avaliarão os próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo em Mato Grosso do Sul. “Em alinhamento ao Plano Estratégico 2023-2027 vigente reforça o seu compromisso com a ampla transparência de seus projetos de desinvestimento e de gestão de seu portfólio”, diz parte da nota.

A última atividade se deu no mês de agosto de 2022 quando a petrolífera deu seguimento ao processo, fase em que potenciais compradores receberam instruções detalhadas, o que incluía orientação para o envio das propostas vinculantes.

UFN-III

A UFN-III é uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados localizada em Três Lagoas, cidade situada a cerca de 300 km de Campo Grande. O megaempreendimento teve a construção da UFN- -III iniciada em setembro de 2011.

Teve posteriormente a obra interrompida em dezembro de 2014, momento em que contava com avanço físico de cerca de 81%. Após concluída, a unidade terá capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3.600 toneladas ao dia e 2.200 t/ dia, respectivamente.

O investimento foi avaliado em cerca de R$ 3,9 bilhões na época, o que gerou muita expectativa no setor industrial para a região, que tem muito a ganhar em desenvolvimento com a conclusão do empreendimento.

Histórico

O trabalho de edificação do projeto foi paralisado, em razão de mudanças de planos da Petrobras, que optou pela venda do empreendimento. A estatal colocou a UFN-3 à venda em setembro de 2017, informando que não tinha mais interesse em seguir nesse segmento.

Com isso, o grupo Acron, da Rússia, manifestou interesse na compra da fábrica, mas depois desistiu diante do empecilho para o fornecimento do gás natural. O grupo acabou manifestando a vontade de comandar o negócio bilionário, novamente, em fevereiro do ano passado.

As negociações foram iniciadas, mas não foram concluídas porque o plano de negócios proposto pelo potencial comprador queria rebaixar a fábrica para uma misturadora de fertilizantes, o que não teve aprovação do Governo do Estado. No dia 27 de abril de 2022, a estatal desistiu de vender o empreendimento.

O compromisso de conclusão da UFN-III pelo Potencial Comprador é obrigatório e não negociável. A Petrobras ofereceria um contrato de fornecimento de gás natural à UFN-III no âmbito da transação. O Potencial Comprador terá a opção de firmar esse contrato com a Petrobras ou buscar outra solução.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.