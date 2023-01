Juiz da Capital, Ricardo Galbiati morre após luta contra o câncer

O Juiz Ricardo Cesar Carvalheiro Galbiati, titular da 2ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos de Campo Grande morreu nesta quinta-feira (25), após uma longa luta contra o câncer.

Galbiati tomou posse como juiz em 2 de fevereiro de 1994, desde então se dedicou à magistratura em Mato Grosso do Sul, sendo considerado um dos juízes mais respeitados e experientes. Ao longo de sua trajetória, atuou em casos de notoriedade como o do Consórcio Guaicurus e o caso Flexpark.

Em nota, a OAB-MS e Amasul (Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul) lamentaram a morte e se solidarizando com a família e amigos do juiz.

“É com extremo pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), informa o falecimento do Juiz Ricardo Cesar Carvalheiro Galbiati [… ] A OAB Mato Grosso do Sul se solidariza com os familiares e amigos neste momento de luto”.

Membro honorário vitalício e Conselheiro Federal da OAB, Mansour Elias Karmouche lamentou o falecimento.

“O juiz Ricardo Galbiati, que era casado com a defensora pública Glória Galbiati, era conhecido por ser um juiz célere e que atendia muito bem a advocacia, um exímio profissional e de uma cultura ímpar, deixará uma profunda lacuna perante a comunidade jurídica sul-mato-grossense”, disse.

Ricardo Galbiati era casado com a defensora pública Glória Galbiat e deixa dois filhos. O corpo será velado na sexta-feira (27), das 12 às 15 horas, em Tatuapé, no interior de São Paulo. Em seguida, será realizada uma cerimônia de cremação.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.