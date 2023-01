São Paulo x Portuguesa: veja onde assistir e prováveis escalações

O São Paulo encara a Portuguesa na noite de hoje (26), às 20h30 (MS), no Morumbi pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes voltam a se enfrentar após oito anos. O último duelo foi pelo Paulistão de 2015, quando o Tricolor venceu por 3 a 0. Depois disso, a Lusa disputou a Série A2 do estadual e só voltou à elite para esta temporada.

Para a partida, o São Paulo vem de um empate sem gols contra o Palmeiras. Mas Rogério Ceni terá algumas dificuldades. O Choque-Rei custou duas peças importantes: Rafinha e Ferraresi, que se lesionaram. Rafinha foi mais leve, se trata de uma entorse. Já o venezuelano terá que passar por uma cirurgia no joelho e corre o risco de não vestir mais a camisa do Tricolor paulista.

O time de Rogério Ceni tenta emplacar no campeonato. A equipe não perdeu, mas empatou dois dos três jogos. O treinador ainda busca dar uma cara a um elenco que mudou várias peças em relação a temporada passada.

Para evitar dores de cabeça, Ceni deve promover um rodízio contra a Portuguesa, mesmo com o forte peso histórico do clássico. Alguns estrangeiros, como Jhegson Méndez, devem ser poupados. Existe a chance de nomes como Gabriel Neves e Galoppo estejam, enfim, entre os titulares.

Já a Portuguesa vem de ótimo resultado contra o RB Bragantino, entretanto o clube amarga a lanterna do grupo D.

Prováveis escalações

Para essa partida existe a possibilidade de Rogério Ceni poupar vários jogadores, haja vista que o elenco terá dois dias a menos que o Corinthians para o clássico de domingo. Ferraresi e Rafinha se machucaram contra o Palmeiras e estão fora. Orejuela deve herdar a vaga na lateral, já que Igor Vinícius também não deve voltar. Na zaga, Alan Franco é o favorito para jogar. Pablo Maia está à disposição após cumprir suspensão.

Time provável: Rafael, Orejuela, Beraldo, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Luciano; Wellington Rato, Calleri e David.

Já Mazola Junior tem problemas na escalação devido aos jogadores lesionados. O lateral-esquerdo Fabiano, o zagueiro Patrick e o atacante Pedro Bortoluzo, por exemplo, serão desfalque.

Time provável: Thomazella; Pará, Bruno, Victor Ramos e Thallyson; Gustavo Bochecha, Madison e Lucas Nathan; João Victor, Tauã e Luccas Paraizo

Onde assistir

A partida será transmitida pela TNT e HBO Max.

