Valor da escova progressiva varia entre R$ 120 a R$ 850 nos salões de beleza da Capital

Do cuidado com as unhas à hidratação dos cabelos, serviços realizados por salões de beleza em Campo Grande podem apresentar variação de preços de até 608,33%. Descontos e promoções tendem a ser aplicados em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira (8).

Levantamento realizado pelo Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), listou nove tipos de serviço realizados por sete empresas localizadas na região central. A pesquisa foi realizada entre os dias 1, 4, 5 e 6 de março.

Com valores entre R$ 120 e R$ 850, a escova progressiva foi o serviço com a maior variação detectada pela equipe, representando 608,33%. Já o alongamento de unhas acrílico teve 50% de diferença, sendo a menor apresentada pelo levantamento, com preços de R$ 120 a R$ 180.

O secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti, lembra que o valor dos serviços pode ter variações, com a aplicação de descontos e promoções. Ele também explica que o autocuidado vai muito além da questão estética, estando relacionado com a adoção de comportamentos e atitudes que propiciem bem-estar físico e mental. Acesse a pesquisa completa

