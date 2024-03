Feira das Mulheres com Atitude acontece na cidade de Nova Andradina em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Acontece a partir de hoje mais uma edição da Feira Mulheres de Atitude para celebrar o Dia Internacional da Mulher em Nova Andradina. O evento acontece entre os dias 8, 9 e 10 na Praça Queneciano Cecílio de Lima, conhecida como “Praça das Luzes”.

Na programação é colocado que no dia 8, a feira terá início às 16h, enquanto nos dias seguintes começará às 12h. O evento contará com uma variedade de artesanatos e a tradicional praça de alimentação. Além disso, haverá Show de Prêmios para as mulheres presentes, promovendo um momento de reconhecimento e valorização. No dia 9, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, será realizado o momento “Saúde para Elas”, oferecendo orientações e coleta de preventivo para as mulheres participantes.

Parte integrante da programação do mês da mulher, a Feira Mulheres de Atitude é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulher, e tem o propósito é estimular a autonomia financeira das mulheres, contribuindo para o aumento da renda familiar.

Ao adquirir algum produto ou consumir na praça de alimentação, os visitantes poderão solicitar um número para concorrer aos prêmios que serão sorteados durante a feira.

O Projeto “Empodera Elas” fará participação no evento e atenderá mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, tratamento de câncer, e depressão.

