Ação serviços de saúdes acontecem hoje no Dia da Mulher em Três Lagoas com trailer no estacionamento do shopping

Hoje acontece em Três Lagoas, uma ação especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher às 17 horas no estacionamento do shopping. A iniciativa será conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em conjunto com as equipes do Programa Municipal de IST/Aids e a Clínica Da Mulher.

Durante o evento, serão oferecidos à população diversos serviços do programa, incluindo a realização de testes rápidos de HIV, hepatite B e C, e sífilis. Além disso, haverá distribuição de material informativo, autotestes para HIV e exame preventivo oferecido pela Clínica Da Mulher.

A van itinerante do Programa de IST percorre vários pontos da cidade, disponibilizando parte dos serviços oferecidos aos moradores de Três Lagoas. Para mais informações ou para agendar atendimentos, os interessados podem dirigir-se à sede do Programa IST/AIDS, localizada na Rua Maria Queiroz Moreira, nº 233, Bairro Nossa Senhora Aparecida, ou entrar em contato pelo telefone 67 99258-5635.

