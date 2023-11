Vagas temporárias para o Natal em MS devem atingir maior nível dos últimos 12 anos

As vagas temporárias geradas por empregos diretos no comércio varejista de Mato Grosso do Sul devem atingir o maior nível desde 2012, de acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A previsão é de que o período de fim de ano gere 1.812 vagas, 15,19% a mais que em 2022, quando foram contratadas 1.573 pessoas.

As maiores contratações devem ocorrer no segmento de hiper e supermercados, com 859 vagas, seguido pelo setor de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, com 316 vagas, e pelo vestuário e calçados, com 290 contratações. Livrarias e papelarias aparecem com 137 vagas e demais segmentos totalizam 210 contratações.

“A desaceleração da inflação, em meio ao processo ainda inicial de flexibilização da política monetária, deverá impactar favoravelmente nas vendas de fim de ano e isso estimula o otimismo do empresário. É um momento muito oportuno para aquela pessoa que está procurando por uma vaga de trabalho e que encontra no emprego temporário uma oportunidade de contratação efetiva”, explica a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira.

As previsões da CNC são baseadas em aspectos sazonais das admissões e desligamentos no comércio varejista, registrados mensalmente pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

