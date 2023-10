Vagas temporárias movimentam setor supermercadista na Capital

Em todo o Brasil, datas comemorativas devem gerar 470 mil empregos temporários

Com o final do ano cada vez mais próximo, o setor supermercadista “corre” para atender a alta demanda gerada, como a Black Friday, Natal e o Ano Novo. Na Capital, redes como o Assaí Atacadista, já aumentam o pessoal para não deixar de atender a clientela.

Em 2023, de acordo com o levantamento feito pela Asserttem (Associação Brasileira do Trabalho Temporário), é estimada a geração de pelo menos 470 mil vagas de empregos temporários. Em relação ao mesmo período do ano passado, o número se demonstra 5% maior.

Um dos maiores empregadores privados de Mato Grosso do Sul, com quatro unidades em funcionamento, sendo três localizadas em Campo Grande e uma em Dourados, a rede atacadista Assaí abriu 40 vagas temporárias para o aumento de pessoal no Estado. Os contratados devem reforçar o time das unidades da companhia durante o período de festas de final de ano que, tradicionalmente, conta com um maior volume de clientes nas lojas.

As funções disponíveis no processo seletivo são para operador de caixa, repositor de mercearia, repositor de perecíveis, repositor de FLV (frutas, legumes e verduras), fiscal de caixa, dentre demais oportunidades. O período de atuação tem início previsto para o dia 20 de novembro e vai até 31 de dezembro deste ano, com possibilidade de efetivação após a data.

O Grupo Pereira, por exemplo, é um dos que dentro do setor supermercadista, com as empresas Fort e Comper, optam por contratações a longo prazo, pois objetiva, em unanimidade, qualificar o profissional para que ele possa permanecer no cargo ou função que executa. Em Mato Grosso do Sul, o grupo conta com pelo menos 773 vagas abertas, sendo elas distribuídas nas 11 lojas dos Supermercados Comper e nas 10 lojas do Fort Atacadista. Dentre as oportunidades, 121 são exclusivas para PcDs (pessoa com deficiência). Com alcance inclusivo, as vagas têm como diferencial possibilitar a diversidade de contratações, abrindo portas para pessoas que estão em busca do primeiro emprego, tem mais de 50 anos, PcDs, refugiados ou indígenas.

A presidente da Associação dos Lojistas do shopping Campo Grande, Aline Queiroz, explica que este é um ano desafiador no varejo. A partir disso, cria-se uma enorme expectativa para a chegada do Natal. “Vários lojistas já iniciaram as contratações para o período mais esperado do ano, o Natal. Alguns lojistas já procuraram a associação em busca de currículos, portanto, quem estiver à procura de uma colocação no mercado de trabalho, pode enviar currículos para o e-mail da associação”, pontua a presidente.

Cenário positivo

A projeção da Asserttem, em relação ao 4º trimestre, parte de um parecer cauteloso. Afinal, depende de um cenário positivo da economia para que as contratações temporárias sejam realizadas. “O trabalho temporário é um termômetro da atividade econômica no país. É uma adequação dos novos tempos, em que as empresas enxergam o regime jurídico como uma excelente opção formal de contratação, que preserva os direitos dos trabalhadores e ainda confere flexibilidade de gestão para acompanharem as oscilações do mercado”, afirma o presidente da Asserttem.

De acordo com os dados do Asserttem, a efetivação média de temporários apresentou um aumento, saindo de 20% para 22% neste último trimestre do ano. A expectativa é um cenário ainda melhor, se considerado que o mercado de trabalho brasileiro encontra-se em uma trajetória favorável, caracterizada pelo aumento da empregabilidade e de efetivações celetistas.

Segundo o presidente da Asserttem, Marcos de Abreu, o cenário é favorável e as indústrias podem acelerar suas contratações para atender a alta demanda de consumo do período devido às datas sazonais como Dia das Crianças, Black Friday e Natal. “Tivemos uma realidade de falta de mão de obra qualificada. Assim, quando a empresa encontra este profissional, ela o efetiva. E, consequentemente, verificamos um aumento da empregabilidade ao invés da contratação de temporários”, explica.

