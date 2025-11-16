Moinho cultural está com pré-matrículas abertas para Itinerário Formativo Profissional em Instrumento Musical

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS), em parceria com o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, está com as pré-matrículas abertas para o Itinerário Formativo Profissional em Instrumento Musical 2026. O curso, totalmente gratuito, é voltado a estudantes que ingressarão no 1º ano do Ensino Médio e será oferecido exclusivamente na Escola Estadual Dom Bosco, em Corumbá (MS).

Destinado a jovens de aproximadamente 15 anos, o programa integra o ensino regular à formação profissional em instrumento musical, proporcionando uma base sólida para o desenvolvimento artístico e abrindo portas para futuras oportunidades na área da música. A proposta busca combinar educação formal com prática instrumental, estimulando tanto a criatividade quanto a disciplina.

Ao longo do curso, os estudantes passarão por três etapas: no primeiro ano, serão certificados como Auxiliares de Musicalização; no segundo, como Musicistas; e no terceiro, como Regentes Musicais. Ao final do Ensino Médio, será possível obter o diploma de habilitação técnica em Instrumento Musical, reconhecendo a formação profissional adquirida.

Márcia Rolon, diretora artística do Moinho Cultural, destaca a importância do programa: “A música é um instrumento de transformação. Esse curso reforça o compromisso do Moinho em ampliar oportunidades e fortalecer a educação por meio da arte, oferecendo aos jovens novos caminhos de aprendizado e crescimento pessoal”.

A iniciativa também contribui para a valorização da cultura local e para a formação de novos talentos musicais na região, incentivando a prática artística desde cedo e promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes.

Serviço: Os interessados podem realizar a pré-matrícula até o dia 22 de dezembro, pelo site https://www.matriculadigital.ms.gov.br/. Para mais informações, o Instituto Moinho Cultural disponibiliza o telefone (67) 3231-0501.

Por redação

