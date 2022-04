Última semana de abril começa ruim para mercados internacionais, Ibovespa abre em queda de mais de 1%

Nesta manhã (25), a bolsa Ibovespa futuro abriu em queda de 1,47% aos 111,255 pontos, dando continuidade às perdas das últimas sessões. Esse índice acompanha o desempenho futuro do mercado em Nova York e das bolsas europeias.

Investidores estão apreensivos com uma possível postura mais agressiva do Federal Reserve e sua política de aperto monetário, que podem terminar em recessão nos Estados Unidos. Além disso, há uma perspectiva de desaceleração da economia da China, por conta de casos de Covid-19 e novos lockdowns.

Com isso, a bolsa brasileira pode sofrer com a pressão negativa das commodities no dia de hoje. O petróleo caiu mais de 3% com o brent negociado na casa dos US$ 102 e o WTI no patamar de US$ 98. O minério de ferro também foi atingido pelas preocupações de demanda chinesa no mercado internacional, com as cotações caindo mais de 10% na Bolsa de Dalian.

Às 9h (horário de Brasília), o Ibovespa futuro com vencimento em junho caiu 1,49% aos 111.180 pontos. Enquanto isso, o dólar comercial, que havia disparado 4% na sexta-feira (23), voltou a subir nessa segunda, com a moeda americana avançando 0,09% a R$ 4,847 na compra e R$ 4,848 na venda.

Já os juros futuros operam em baixa: DIF23, estável, a 12,98%; DIF25, -0,06 pp, a 12,08%; DIF27, -0,04 pp, a 11,92%; DIF29, -0,03 pp, a 12,05%; e DIF31, -0,04 pp, a 12,15%.

Demais bolsas

Nos Estados Unidos, indíces futuros sinalizam que as bolsas americanas abrirão em baixa, em sequência das perdas da última sexta-feira. Já as bolsas europeias operam em queda acentuada, mesmo com as eleições na França tendo terminado. Na Ásia, com os casos de Covid-19, as bolsas fecharam em forte queda, fazendo com que o país adote mais políticas restritivas. Com a política de Covid zero, a China está impondo uma série de lockdowns que comprometem as perspectivas de demanda global, como as commodities, que operam em baixa nesta segunda-feira.