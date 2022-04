Sem previsão para início das obras, moradores aprendem a lidar com cratera na Avenida Hayel Bon Faker

Desde o mês de março, a Avenida Hayel Bon Faker em Dourados está interditada devido a abertura de uma cratera ocasionada por conta da chuva. Sem o início das obras no local, os moradores dos bairros como o Jardim Mônaco e Jardim Europa, na parte Norte da cidade precisaram aprender a lidar com a falta do acesso.

Secretário de Obras, Luis Gustavo Casarin, ressalta que as equipes da prefeitura estiveram no local no dia 19 de março, mas devido a umidade o trecho foi isolado para evitar riscos para as equipes.

A prefeitura de Dourados, por meio da Semop (Secretaria Municipal de Obras) e Defesa Civil iniciou no dia 21 de março estudos técnicos na avenida Hayel Bon Faker para a criação de um projeto para então solicitar os orçamentos e valores das empresas, que será contratada através de forma emergencial.

“Inicialmente, após vistorias superficiais, a solução seria idêntica ao realizado na avenida Presidente Vargas, com instalação de células de concreto e construções de alas de entrada e saída de água e contenção do aterro com pedras, mas só saberemos com certeza após as análises”, explicou.

Na sexta-feira, as equipes da prefeitura realizaram a limpeza do espaço, mas o projeto ainda não está pronto e não há ainda data para início das obras.

O portal entrou em contato com a Semop e aguarda retorno.