Do Congresso às passarelas, Soraya Tronicke exibe samba no pé pela Igrejinha

A Senadora Soraya Tronicke (União Brasil), caiu na folia na Capital Morena na última sexta-feira (20),como destaque no carro abra- alas da escola Igrejinha.



Com uma fantasia vermelha com plumas e paetês, a senadora mostrou que tem samba no pé e usou sua rede social para agradecer a oportunidade e demonstrar a alegria de superação e retorno dos desfiles após os dois anos de pandemia que suspenderam a tradicional festa.



“Foi linda a festa! Uma grande honra prestigiar o carnaval da nossa Capital, Campo Grande, e desfilar como destaque no carro abre-alas da Escola de Samba Igrejinha. Estávamos com saudades de nos reunir para festejar a vida”, salientou Tronicke.

A apuração das notas das escolas campeãs realizada no fim da tarde de ontem (24),foi adiada devido uma briga. Ainda não há oficialmente os nomes das escolas campeãs.

A Senadora tem apoiado e visitado os municípios do Estado em prol da pré-campanha da pré-candidata ao Governo do Estado, Rose Modesto, a qual tem sido “madrinha” desde a filiação da ex-tucana ao União Brasil, partido em que Soraya é presidente do partido no Estado.