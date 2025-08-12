Sala do Migrante realiza mais de 3,6 mil atendimentos em seis meses em MS

Espaço em Campo Grande auxilia estrangeiros na regularização da permanência no Brasil e no acesso ao mercado de trabalho

Nos primeiros seis meses de funcionamento, a Sala do Migrante, localizada na Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul (SRTE-MS), registrou 610 atendimentos a estrangeiros e prestou 3.687 serviços relacionados à regularização de permanência no país e ao encaminhamento para vagas formais de emprego.

Criado em fevereiro deste ano, o espaço atende imigrantes que buscam oportunidades de trabalho e apoio na adaptação ao Brasil. De acordo com a SRTE-MS, 343 pessoas de 16 nacionalidades diferentes foram encaminhadas para empresas da região nesse período.

A iniciativa também atraiu a atenção de mais de 40 empresas que procuraram auxílio para contratar trabalhadores migrantes de forma regularizada. Segundo o superintendente regional do Trabalho, Alexandre Cantero, o objetivo é garantir condições dignas e prevenir abusos.

“A Sala do Migrante foi criada com a missão de acolher, orientar e inserir. Nosso foco é garantir dignidade, trabalho decente e combater qualquer forma de exploração. O Brasil tem o dever de acolher com respeito quem chega em busca de oportunidades”, afirma.

O trabalho é realizado em parceria com a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS), por meio do Comitê Empresa-Escola (CEMPE) e do Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados (SICADEMS), além do programa UEMS Acolhe, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

O atendimento é feito por representantes das associações haitiana e venezuelana em Campo Grande, Junel Ilora e Mirtha Carpio. A experiência pessoal de cada um tem ajudado a aproximar os migrantes dos serviços públicos.

“Eu sei o que é chegar a um país diferente, sem saber onde ir ou a quem pedir ajuda. Passei por isso sem ter ninguém. Hoje, poder orientar outras pessoas é uma missão que me enche de orgulho”, diz Junel.

A Sala do Migrante funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua 13 de Maio, 3.214, no Centro de Campo Grande, com atendimento mediante agendamento pelo telefone (67) 99659-4743.

