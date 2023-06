Triplica número de trabalhadores acima de 50 anos na indústria

O número de trabalhadores com mais na indústria em Mato Grosso do Sul triplicou em 15 anos, indo de 6 mil em 2006 para 18,9 mil em 2021 – aumento de 214%. Nesse mesmo período, o estoque de emprego formal geral na indústria cresceu 86%, passando de 70,2 mil para 130,7 mil. Isso significa que o ritmo de crescimento da contratação dos 50+ é duas vezes e meia maior que o do geral.

Em 2006, os profissionais 50+ ocupavam 8,5% do total de vagas na indústria sul-mato-grossense; em 2021, eles já representavam 14,4%. A participação desse grupo no estoque de emprego formal da indústria cresceu 69% nessa década e meia. O levantamento realizado pela Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) revela que o mercado de trabalho está seguindo uma tendência de envelhecimento da população. Esse cenário pode ser considerado na elaboração e implementação de políticas educacionais e de emprego.

O cenário faz sentido porque a população com mais de 50 anos no Brasil também cresceu. Em 15 anos, o número de brasileiros com mais de 50 anos aumentou 63,2%, indo de 34 milhões para 55,5 milhões. Em 2006, os 50+ eram 18,2% da população geral e, em 2021, esse percentual tinha subido para 26%.

Entre 2006 e 2021, a presença das mulheres 50+ na indústria sul-mato-grossense cresceu cinco vezes, passando de 679 para 3.449. A participação feminina 50+ no universo de mulheres empregadas no mercado de trabalho industrial saltou de 4% para 10% no período. Apesar desse crescimento, homens 50+ ainda são maioria, e em 2021 respondiam por 15,4 mil postos de trabalho ocupados, ou 16% do total de homens empregados na indústria.

A construção de edifícios é o segmento da indústria que reúne o maior número de trabalhadores 50+ em Mato Grosso do Sul, com estoque de 2,06 mil pessoas empregadas de acordo com a RAIS em 2021. Em seguida aparecem os segmentos de abate de bovinos (1,9 mil), fabricação de álcool (1,3 mil), fabricação de açúcar em bruto (1,2 mil) e abate de suínos (703).

