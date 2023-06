MS recebe premio inédito durante Fórum em Brasília

O Estado recebeu um importante prêmio que foi entregue ontem (13) em Brasília pelo secretário, Jaime Verruck da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), que conquistou a frente desta pasto do Governo o 1º prêmio do Brasil para Orgão Estadual de Gestão de excelência de Governança.

O trabalho desempenhado nos últimos três anos recebeu a premiação nunca dada para um orgão estadual antes. Nenhum Estado havia recebido o prêmio “Fomos o primeiro” defendeu o secretário.

O Fórum Nacional de transferências e parcerias a SEMADESC tirou em primeiro lugar para órgão estadual. “Tivemos a melhor nota, é uma avaliação de três anos que foi até julho de 2022 e ficamos muito felizes com a importância deste prêmio que nos pauta a continuar o trabalho”, detalhou Verruck.

O Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União é realizado pela Secretaria de Gestão e Inovação (SEGES), por meio da Diretoria de Transferências e Parcerias da União (DTPAR), é uma realidade no calendário de eventos do governo federal desde 2016.

O objetivo do Fórum Nacional é fortalecer a governança, a melhoria da gestão e do controle, apresentar e discutir as inovações empreendidas, sejam elas normativas ou sistêmicas, bem como compartilhar experiências e boas práticas no âmbito das transferências da União.

Durante o evento, foram abordados diversos temas com o intuito de capacitar e aprimorar o conhecimento profissional para o melhor desenvolvimento das competências dos diversos atores atuantes nas transferências de recursos públicos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram