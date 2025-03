Trabalhadores com orçamento no limite são apontados como o principal perfil de quem busca o consignado

“Qualquer oportunidade de crédito, as pessoas correm atrás”, explica especialista financeiro sobre os milhões de acessos

Dos 47 milhões de trabalhadores aptos a contratar o empréstimo consignado do Programa Crédito do Trabalhador, 40 milhões de brasileiros realizaram simulações em apenas três dias. O que explica essa quantidade de acessos em busca do empréstimo? “As pessoas estão precisando de dinheiro, e qualquer oportunidade de crédito, elas correm atrás”, analisou o economista Márcio Coutinho.

Dentre os celetistas que simularam os empréstimos, um perfil identificado é o de trabalhadores com orçamento apertado. “É difícil determinar exatamente o perfil dessas pessoas, mas, com certeza, são indivíduos cujo orçamento já está extremamente comprometido. Ou seja, eles já estão no limite e buscam um alívio. Imagino que aqueles mais organizados utilizarão esse dinheiro para respirar um pouco e colocar as contas em dia”, pontuou o especialista em finanças.

A grande procura por empréstimos desde o lançamento do programa, na última sexta-feira (21), indica a necessidade urgente de dinheiro por parte da população. Segundo o economista, os créditos consignados são conhecidos por oferecerem taxas de juros mais baixas. No entanto, Coutinho alerta sobre os riscos do endividamento ao fechar contrato com uma instituição financeira.

“Por outro lado, quem tomar esse dinheiro emprestado precisa ficar atento, pois a taxa Selic (taxa básica de juros) está subindo. Atualmente, está em 14,25%, e, consequentemente, o custo do empréstimo tende a ficar mais alto. Então, com pessoas precisando de dinheiro e taxas de juros elevadas, quem não estiver com o orçamento bem organizado pode acabar se endividando ainda mais. Por isso, reforço que é necessário ter muita disciplina financeira”, orienta.

Ainda segundo um levantamento da Dataprev — empresa pública responsável por processar e gerenciar informações — solicitado pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), até domingo (23), foram registradas 4.501.280 propostas solicitadas e 11.032 contratos formalizados. O volume de acessos à CTPS Digital está 12 vezes acima da média semanal dos últimos três meses. Por esse motivo, algumas pessoas relataram dificuldades para acessar o aplicativo.

Setor do comércio se posiciona

Uma das entidades representantes do comércio e varejo no Estado, a FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), alerta que o programa do Governo Federal pode desencadear um alto nível de endividamento no país.

“Isso abre um caminho perigoso para o superendividamento do trabalhador, oferecendo como garantia ao sistema financeiro o FGTS, que é a única reserva de segurança desse trabalhador. A falta de austeridade do governo compromete o futuro econômico do país, penalizando tanto o trabalhador quanto o setor produtivo”, frisou a diretora-presidente da FCDL, Inês Santiago.

A Federação reforça ainda seu compromisso com a defesa do poder de compra da população e a necessidade de medidas sustentáveis para o crescimento econômico. “O governo, em vez de implementar políticas que promovam o aumento da renda do trabalhador e a redução de impostos sobre bens essenciais, reinventa a roda ao reeditar uma legislação existente desde 2003”, lembra Santiago.

Adesão e descontos

Para aderir ao Crédito do Trabalhador, a pessoa deve acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, onde tem a opção de solicitar uma proposta de crédito. Para isso, seguindo as regras da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), o trabalhador precisa autorizar as instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho a acessarem dados como nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa.

Após a autorização para uso dos dados, o trabalhador recebe as ofertas em até 24 horas, analisa a melhor opção e realiza a contratação no canal eletrônico do banco. As parcelas do empréstimo serão descontadas mensalmente na folha de pagamento, por meio do eSocial, respeitando a margem consignável de 35% do salário. Após a contratação, o trabalhador poderá acompanhar, mês a mês, as atualizações do pagamento. A partir de 25 de abril, as contratações também poderão ser feitas pelos canais eletrônicos dos bancos.

Por Suzi Jarde

