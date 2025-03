Funsat inicia terça-feira com 1.858 vagas

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta terça-feira (25), um total de 1.858 vagas de emprego, em parceria com 193 empresas. As oportunidades abrangem 166 diferentes funções, e os candidatos devem manter seu cadastro atualizado na Agência de Empregos do órgão para participar do processo seletivo.

O atendimento inicia às 7h e segue até as 17h. Do total de vagas, 1.120 não exigem experiência prévia. Entre os destaques dessa categoria estão açougueiro (4 vagas), ajudante de eletricista (4), atendente de padaria (22), auxiliar de limpeza (92), fiscal de prevenção de perdas (1), operador de caixa (141) e repositor de mercadorias (45).

No quadro geral de vagas, há oportunidades para agente de segurança (1), analista administrativo (1), atendente de clínica médica (1), auxiliar contábil (2), auxiliar de linha de produção (71), auxiliar nos serviços de alimentação (155), comprador (2), encanador (2), garçom (6), motorista carreteiro (32), pedreiro (100), recepcionista atendente (4) e servente de obras (52).

Além disso, há 20 vagas destinadas prioritariamente a Pessoas com Deficiência (PCD), distribuídas entre quatro funções: operador de telemarketing ativo e receptivo (10), repositor em supermercados (5), assistente administrativo (3) e repositor de mercadorias (2).