Termômetro do Varejo mostra segmento com realidades distintas no MS

Lojistas conseguem ampliação de vendas, enquanto “Varejo Ampliado” aponta retração

Na edição de agosto do “Termômetro do Varejo”, que avalia a conjuntura do setor até julho de 2023, o que se sinaliza no Estado são duas realidades distintas para as áreas que compõem o segmento. O levantamento encomendado pela FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) indica um crescimento nas vendas do comércio, na ordem de 3,9% no primeiro semestre do ano, enquanto no “varejo ampliado” a tendência apresentada foi de uma retração em 6,7%.

Variações medidas, na comparação entre o mesmo período de 2022 e 2023, realizada pela pesquisa. Na leitura mensal do indicador, que compara as vendas de junho de 2023 com as vendas do mês anterior, observa-se que tanto o comércio varejista quanto o varejo ampliado registraram alta. O avanço no “varejo ampliado” chegou a 5,0% em Mato Grosso do Sul, enquanto para o “comércio de varejo” a diferença neste mesmo momento foi de 1,8%.

O “Termômetro” ainda destaque que, para o “varejo ampliado”, as vendas do primeiro trimestre de 2023 ficaram próximas na comparação com o desempenho de 2022, do mesmo período. Já nos meses do segundo trimestre, as vendas de 2023 ficaram muito abaixo das vendas verificadas em 2022, sobretudo no mês de maio. Resultado que influenciou diretamente no resultado definido no semestre para essa área do segmento varejista.

Serviços recuam e produção industrial avança

O levantamento da FCDL-MS relata ainda que, em 2023, para quase todos os meses do primeiro semestre, a atividade do setor de serviços ficou abaixo do observado em 2022, no mesmo intervalo, com exceção do mês de março. Realidade inversa a de outros setores da economia, como por exemplo, a Indústria, com alta de 1,1% para o mesmo intervalo, no paralelo dos dois anos.

A divulgação dos dados de junho de 2023, permite analisar o desempenho da criação de vagas formais de trabalho em Mato Grosso do Sul, ao longo do primeiro semestre. De acordo com o CAGED, 24,9 mil vagas formais foram criadas no estado de janeiro a junho do ano, sendo que, no mesmo período de 2022, 31,4 mil vagas foram criadas no Estado. Uma diferença estabelecida na escala de 6,5 mil vagas no período que o comércio contratou 1.984 pessoas, e o setor de serviços recrutou 8.525 trabalhadores.

Com informações da assessoria

