Fafá de Belem abre XXII Festival de Inverno de Bonito (FIB)

O Festival de Bonito, que vai até domingo (27), conta com diversas atrações culturais como shows musicais, espetáculos, teatro, dança, circo, arte, tecnologia, interatividade, cenografia, atrações infantis e diversas atividades paralelas. A cantora Fafá de Belém abre as atrações musicais do XXII Festival de Inverno de Bonito (FIB), realizado pelo Sesc, instituição que integra o sistema Fecomércio MS, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e da Prefeitura de Bonito. O show de abertura acontece na quarta-feira (23), a partir das 22h30, no Palco das Águas.

Fafá deve apresentar um repertório com canções conhecidas dos fãs. A artista paraense vai mostrar ao público local e turistas porque é uma das cantora mais amadas e respeitadas do país. Fafá vai dar um passeio pelas batidas contagiantes do carimbó, passando pelos acordes empolgantes do samba e pelas melodias suaves da música popular brasileira até chegar na bossa nova suave e envolvente.

Nos cinco dias do FIB 2023, o público também vai poder apreciar o melhor da música produzida por talentos locais. Entre bandas e artistas solo, trios ou demais combinações, com várias formas, performances e estilos, mais de 25 músicos revezam no palco para oferecer um repertório com ritmos que passam pelo rock, pop, mpb, samba, rap ,música regional e sertanejo.

No segundo dia de apresentações nacionais, Paulinho Moska e Maria Gadú alegram o público no Palco das Águas, na quinta-feira (24), também a partir das 22h30. Na sexta-feira (25), o Palco das Águas recebe a cantora Iza, que deu fim há pouco tempo a longa espera dos fãs e está de volta com seu segundo álbum de estúdio, intitulado “Afrodhit”. Sábado à noite, sobe ao Palco das Águas o rapper Emicida, que completou este mês 38 anos. . E para encerrar o Festival, no dia 27 de agosto (domingo) sobe ao palco o Trio Parada Dura. Formado em Minas Gerais no ano de 1971, é considerado um dos maiores, mais antigos e mais bem-sucedidos grupos musicais de música sertaneja do Brasil.

Homenagem – A XXII Edição do Festival de Inverno de Bonito homenageia o renomado artista plástico sul-mato-grossense Humberto Augusto Miranda Espíndola. Nascido em 04 de abril de 1943, Humberto Espíndola, além de escritor, artista plástico e cantor, Espíndola teve uma relevante atuação na divulgação da cultura regional.

Economia Criativa – Uma tração muito esperada é o Corredor de Economia Criativa com produtos oriundos de produtores de Mato Grosso do Sul, como gastronomia e artesanato. Criatividade, sustentabilidade, diversidade cultural e inovação: todas essas características podem ser encontradas nos produtos desenvolvidos por nossos empreendedores da economia criativa.

Atrações infantis – Nesta edição de 2023, a principal novidade é o Festival Bonitinho, com diversas atrações para a criançada. Estão confirmados “Mundo Bita”, no dia 25, sexta-feira, e “Palavra Cantada”, no sábado, 26.

