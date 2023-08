Presidente da ADUEMS agradece deputado por criação de Carteira Digital de Identificação a Docentes

Presidente da ADUEMS, Professor Esmael Machado fala da conquista da Carteira Digital de Identificação de Docentes de Nível Superior e agradece o Deputado Estadual Professor Rinaldo pelo Projeto de Lei

“De autoria do Deputado Estadual, Professor Rinaldo, que dispõe sobre a Carteira Digital de Identificação de Docentes do Estado de Mato Grosso do Sul (CADIMS), com vínculos nas Universidades Públicas e Privadas é o Reconhecimento da importância da carreira Docente de Nível Superior e da Valorização Profissional”, disse o Presidente da ADUEMS (Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Professor Esmael Machado.

O Projeto de Lei apresentado pelo Deputado Estadual Professor Rinaldo foi uma demanda solicitada pelo Presidente da ADUEMS, Professor Esmael Machado para atender a reivindicação dos Profissionais do Ensino Superior de Mato Grosso do Sul e agora segue para a Assembleia Legislativa para aprovação.

A Carteira Digital de Identificação de Docentes do Estado de Mato Grosso do Sul (CADIMS) tem como finalidade a personalização da identidade desses profissionais, assegurando-lhes a facilidade na identificação pessoal em qualquer situação, especialmente nos acessos e participações em eventos públicos e privados voltados à área de atuação.

“Parabanizamos o comprometimento do Deputado Estadual, Professor Rinaldo com os docentes do ensino superior do Estado de Mato Grosso do Sul e que facilitará as identificações pessoais, evitando-se o constrangimento e demora no cadastramento, atendendo-se, assim, a demanda do segmento profissional. Com a Carteira Digital de Identificação não terão mais a burocracia e nem constragimentos como o benefício conquistado, que é a meia-entrada”, finalizou o Presidente da ADUEMS (Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Professor Esmael Machado.

A CADIMS será gratuita aos docentes, disponibilizadas pelos respectivos estabelecimentos de ensino superior situados no Estado de Mato Grosso do Sul. Acesse também: Fiscalização e mais transparência é pedida durante sessão por deputados

Com informações da assessoria