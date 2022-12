Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Metade de dezembro já foi e você continua no corre, né bebê? Esquenta não porque a sua vitalidade está no auge, a saúde se fortalece e os astros prometem progresso material e profissional. Aproveite o gás extra para agilizar os assuntos de trabalho e mostrar o que sabe, mas não perca tempo se estressando e batendo boca com quem pensa e age de forma diferente de você. Tensões podem marcar suas conversas pela manhã, mas se focar no serviço e cuidar do que é importante, só terá a ganhar. À tarde, as oportunidades de ganhos aumentam sensivelmente e você pode encher o bolso. Com o love, é hora de esticar a corda e ter mais paciência. Se está na pista, coleguinha pode despertar seu interesse – presta atenção!

Touro (de 21/4 a 20/5)



Aproveite uma oportunidade de viagem ou de maior exposição. Convites e conexões num novo ambiente movimentarão o dia. Comemore conquistas, brilhe e aumente o poder de influência. Uma onda de energia positiva inspirará passos maiores na carreira e na vida pessoal. Novos projetos e muita criatividade manterão o astral em alta. Curta momentos divertidos com os filhos ou no amor.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você já vai acordar com a energia ligada no 220 e terá muito pique para cuidar dos seus interesses, principalmente em casa e no trabalho. Vai contar com disposição de sobra para colocar tudo em ordem no seu ninho e no serviço. Porém, nem tudo são flores e quem quer jogar umas pedrinhas no caminho é Marte, que arranja treta com a Lua e pode deixar os seus nervos à flor da pele, viu bebê? Muita calma nessa hora para não perder a esportiva por qualquer motivo – cuidado pra não chutar o balde porque pode ter que ir buscar depois! Ainda bem que o astral melhora bastante na parte da tarde e as coisas devem fluir do jeito que espera, inclusive na paixão. Clima de aconchego e cumplicidade com o love.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A Lua deixa a sua agilidade física e mental tinindo e dá a energia de que precisa para ir atrás dos seus interesses. As primeiras horas da manhã serão propícias para lidar com compras, vendas, fazer acordos e boas parcerias comerciais. Só não convém dar crédito para gente invejosa e competitiva que pode atazanar seu sossego hoje. Cuide do que é importante e evite se estressar com quem quer zicar a sua paz, afinal, raiva não é creme para ficar passando, não, meu cristalzinho! Mas boas novidades devem surgir no período da tarde, favorecendo a realização das suas esperanças. Os contatinhos ficam animados e você pode se surpreender com um crush que encontra sempre. Diálogo aberto e muita sintonia no romance.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Quer notícia de milhões logo cedo, meu docinho de pitanga? Quem traz é Lua, que abre o dia em harmonia com Mercúrio, mandando vibes superpositivas para você lacrar e faturar. O período é dos mais indicados para mexer os seus pauzinhos, explorar as suas ideias lucrativas, convencer colegas, chefes ou clientes. Trabalho e dinheiro estão favorecidos, pena que não dá para esperar a mesma sorte nos contatos sociais e nas amizades. O caldo pode entornar com gente conhecida e provocações só vão botar mais lenha na fogueira, então, pegue leve e espere a poeira assentar. À tarde, o clima melhora e você vai ficar numa boa com todos, principalmente com o xodó. Só não convém criar muitas expectativas na paquera.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Hoje os astros garantem que você está com tudo para se envolver com o que gosta e te faz feliz. Seus talentos e sua simpatia ficam no modo turbo e a sorte vai soprar em sua direção – ô glória! Pena que nem tudo segue tão tranquilo assim e a briga entre Lua e Marte pela manhã pode trazer dificuldades nas relações profissionais. Aposte na diplomacia e segure os ímpetos para manter um clima de cordialidade com todos e não se estressar. À tarde, as coisas entram nos eixos e bagacinhas serão facilmente superadas. Tudo azul no romance e na paquera. É hora de mudar o status nas redes sociais e começar um lance gostoso com aquele crush que dispara seu coração. Carisma e seducência para ganhar o love não vão faltar.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Embora a Lua esteja no signo anterior ao seu, vai ficar em sintonia com Mercúrio logo cedo, trazendo boas energias para a saúde e o trabalho. Tá certo que você deve render mais num ambiente tranquilo e silencioso, mas se não tem emprego fixo e quer uns bicos para melhorar a renda, pode se dar bem com trabalhos manuais, encomendas, coisas ligadas à alimentação e produtos para o lar. O problema é que rola um estresse danado entre a Lua e Marte durante a manhã e convém abrir o olhão para não fazer mudanças impensadas na sua vida. Cautela também com fofocas e desconfianças que podem interferir na paixão. A partir da tarde, suas relações pessoais fluem melhor, o clima fica mais ameno e você pode fazer as pazes com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Amor em nova dimensão: o encantamento pela vida estará de volta! Amplie o diálogo numa relação especial, aproxime amizades e crie uma rede forte ao seu redor. O dia favorecerá os relacionamentos, aposte em maior abertura social, descubra novidades e intensifique atividades de grupo. Acertos com a família darão segurança. Este será um ótimo momento para se estabilizar e viver com mais conforto.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Algo maior se desenhará para o futuro. O dia trará projeção e sucesso profissional, você poderá firmar bom acordo financeiro. Aprove um projeto ou lance um empreendimento, brilhe publicamente e ganhe popularidade. Inovações no trabalho produzirão ótimos resultados. Aproveite também para atualizar tecnologias e usar nova ferramenta. Estudos e informações de hoje darão segurança.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Êba, oba, cabrinha! A quinta-feira começa cheia de estímulos e novidades positivas devem marcar presença logo cedo! Mercúrio segue no seu signo e troca likes com a Lua, abrindo os caminhos para você realizar as mudanças que tanto deseja. Só não convém deixar o estresse sabotar seu bem-estar nem permitir que o nervosismo atrapalhe seus interesses de trabalho pela manhã – tenha calma, bebê! Ainda bem que essas vibes perdem força e as zicas serão superadas e notícias maravilindas podem chegar no período da tarde, proporcionando muitas alegrias. A paixão fica do jeitinho que você pediu aos céus e há boas chances de dar match num crush que é o seu número! Se tem um mozão, o clima é de lua de mel e prazer total.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sentimentos profundos iluminarão decisões e caminhos a seguir. O dia favorecerá mudanças e crescimento financeiro. Impulsione um novo projeto com ideias brilhantes e atitude. Estratégias darão certo e movimentarão a vida numa direção estimulante. Renove o lifestyle, transforme antigos padrões e ganhe mais liberdade, seus desejos se realizarão. Mais cumplicidade e clima quente na vida íntima!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Encontros encantadores, harmonia com seu grupo e momentos de muito carinho e romantismo no amor tornarão o dia especial. Foque nos relacionamentos e abra seus caminhos. Amigos trarão convites e novidades. Perspectivas profissionais estarão mais amplas. Planos de expansão ganharão um impulso extra hoje. Espere por sucesso dos empreendimentos e evolução da carreira.

