AMAS se reúne com a prefeita de Campo Grande para tratar da Lei do SIM

Para o presidente da AMAS, Denyson Prado, a reunião foi de suma importância e contribuiu para que a prefeita conhecesse as preocupações do setor. “O resultado foi positivo e esclarecedor, pois saímos com a possibilidade do setor ser ouvido, evitando que haja prejuízo aos supermercadistas durante o período de transição da implantação do novo sistema para o SIM”.

De acordo com a prefeita Adriane Lopes, o processo de transição será conjunto e os diferentes segmentos ouvidos. “Não queremos punir ninguém, vamos fazer uma transição sem prejuízo, com uma ação coordenada envolvendo todos os órgãos de fiscalização”.

As mudanças do SIM, conduzidas pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul, ainda necessitam de publicações de resoluções, a designação de uma equipe do Serviço de Inspeção Municipal para o consórcio. Além disso, o município iniciou a licitação para o desenvolvimento de sistema informatizado que atenderá o consórcio, migrando o sistema.

Na reunião, a prefeita Adriane Lopes propôs uma reunião de alinhamento, que será agendada com os órgãos competentes, que atuam diretamente com a documentação exigida pelo SIM.

O presidente da AMAS, Denyson Prado, participou da reunião acompanhado pelos diretores Manoel Pires e Eder Luís de Oliveira, do Superintendente da AMAS, Yuri Miranda, do assessor jurídico, João Luiz Rosa Marques e dos médicos veterinários Fernando de Jesus Mequi e Rodrigo Sumida.

Consórcio

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul agrega os municípios de Campo Grande, Sidrolândia, Jaraguari, Terenos e Dois Irmãos do Buriti e é presidido pela prefeita Adriane Lopes.

