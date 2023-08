SuperAMAS traz palestrantes nacionais

De acordo com o presidente da AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, Denyson Prado, a 30ª edição da SuperAMAS está pronta para receber os participantes. “Tudo foi organizado com muito cuidado e dedicação, trazendo o que há de melhor para nosso evento e as novidades do mercado”.

No dia 12 de setembro, a partir das 12h, terá início o credenciamento e as 14h Palestra Magna com o Secretário Estadual Jaime Verruck, da Semadesc, com o tema “Mato Grosso do Sul – de celeiro a supermercado do mundo”. Logo depois, 15h30, a cerimônia de abertura. E, as 17h abertura da feira.

Já no dia 13 de setembro, a SuperAMAS começa às 8h com a visita técnica no Comper Itanhangá Park. À tarde, 14h, a palestra com Caio Camargo, da Varejocast – “Super Inteligência Artificial – Revolucionando o Mercado de Supermercados”. Na sequência, 15h30, é a vez da palestra com Paulo Crapina da GS1 Brasil, que falará sobre o Código 2D – Evolução do controle e informações para consumidor e varejo. Depois é a vez de Alexandre Ribeiro, da RDias Assessoria, com a palestra “Gestão Eficiente e Pricing – Estratégias para alavancar os melhores resultados. E, das 17h às 22h, SuperAMAS.

No dia 14 de setembro, 8h teremos as visitas técnicas nas Distribuidoras Ikeda e SBM. Após o almoço, 14h é a vez de Carlos Eduardo Santos – ABRAPPE, sobre Prevenção de Perdas – como fazer o básico bem feito. Às 15h, terá início o Painel com Olegario Araújo e Farias Souza – Governança Corporativa como fator de perenidade para os supermercados. Logo depois, para fechar o Congresso, receberemos Fernanda Dalben para a palestra colaboração no varejo e indústria – a experiência de compra ainda melhor com ações de trademarketing. A partir das 17h30 começa o Evento feminino e das 17h às 22h, SuperAMAS.

O Evento Feminino neste ano, será no formato talkshow com o tema Mulheres do Varejo. A AMAS lembra que as visitas técnicas são exclusivas para supermercadistas associados, sendo 2 vagas por empresa para associados do interior e 1 vaga por empresa para associados da capital. As vagas são limitadas.

