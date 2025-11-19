Novo pacote de obras vai levar asfalto e drenagem para 33 bairros da Capital

A Prefeitura Municipal começa nos próximos dias a executar um novo pacote de obras de pavimentação e drenagem, que vai beneficiar 33 bairros de Campo Grande nos próximos anos. O investimento total é de R$ 544 milhões, viabilizado por meio da Caixa Econômica Federal.

A aprovação do PEF (Plano de Equilíbrio Fiscal) pela Secretaria do Tesouro Nacional possibilitou o crédito, que já conta com pré-aprovação em carta consulta pela Caixa.

Segundo a Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas, com a carta consulta aprovada, o processo ganha rapidez e segurança técnica, permitindo o andamento das etapas necessárias para a liberação da primeira parte dos recursos.

A primeira fase, no valor de R$ 136 milhões, deve ser liberada ainda este ano, o que permitirá que os projetos entrem em licitação nos próximos dias. Com isso, as obras devem começar no primeiro trimestre de 2026.

Novos investimentos em infraestrutura

De acordo com a Secretaria de Fazenda, a aprovação do PEF assegura ao Município condições para contratar operações de crédito com aval da União, fortalecendo a capacidade de investimento da cidade. A secretária destaca que o plano cumpre exigências técnicas da STN e consolida a estabilidade fiscal necessária para garantir a execução do pacote de pavimentação e drenagem.

Entenda o que é o Plano de Equilíbrio Fiscal

O PEF (Plano de Equilíbrio Fiscal) é um programa do Governo Federal que permite a Estados e Municípios reorganizarem suas contas públicas, reunindo ações e ajustes para garantir equilíbrio financeiro, controle de despesas, maior eficiência na gestão e capacidade de pagamento.

Com o PEF aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o Município recebe autorização para contratar operações de crédito com aval da União, o que significa acesso a financiamentos mais robustos, com melhores condições e menor risco.

Na prática, o PEF funciona como um selo de responsabilidade fiscal, demonstrando que a Prefeitura cumpre critérios técnicos exigidos pela STN e possui solidez financeira para assumir investimentos como os R$ 544 milhões destinados às obras de pavimentação e drenagem em Campo Grande.