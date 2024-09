Shoppings, mercados e ônibus: confira o que abre e fecha neste 7 de Setembro em Campo Grande

O horário de funcionamento do comércio e de repartições públicas será alterado durante o feriado da Independência, no dia 7 de Setembro. Lojas do comércio de Campo Grande poderão funcionar normalmente, desde que obedeçam àss regras determinadas por acordo de comerciantes com o Sindi varejo (Sindicato dos Empregados no Comércio).

Segundo a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), as linhas de transporte coletivo irão circular com operação de feriado. Algumas linhas troncais, alimentadoras e convencionais, circularão com tabelas de sábados, com mais cinco carros reservas em cada terminal.

Os supermercados terão funcionamento normal, sem alterações nos seus horários, segundo a AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados). Porém, uma folga compensatória deverá ser concedida ao trabalhador.

Na segurança-pública, as Depacs (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, Cepol e Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), permanecem oferecendo os atendimentos normalmente.

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no recesso. Conforme Febrabran (Federação Brasileira dos Bancos), a decisão segue a Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional.

Shoppings

O Pátio Central Shopping informa que estará aberto em horário especial durante o feriado de 7 de setembro, das 09h às 16h. Os clientes poderão desfrutar de compras e muita diversão durante esse período além de uma programação especial com atrações para toda a família.

Shopping Campo Grande: o local segue com seu horário de funcionamento normal, das 10h às 22h.

Shopping Norte Sul Plaza: funcionamento normal, das 10h às 22h. O Bosque dos Ipês: horário normal de funcionamento dos fins de semana.

Desfile

O tradicional desfile de 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, contará com 23 organizações civis e militares pela rua 13 de maio, no centro da capital. O início do desfile está marcado para as 8h10, com revista à tropa militar nos altos da rua 14 de Julho, pelo governador Eduardo Riedel, acompanhado do chefe do CMO (Comando Militar do Oeste), general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha.

Cerca de 4 mil integrantes participarão da comemoração à data magna do Brasil. O público esperado ao longo da rua 13 de maio (entre as ruas Antônio Maria Coelho e 15 de Novembro) é de aproximadamente 10 mil pessoas e o desfile deve ter a duração de 2 horas.

Trânsito

A Agetran alerta para as interdições referentes a comemoração da Independência do Brasil. Na sexta-feira (6), haverá a montagem de arquibancadas e palanque oficial. Por isso, alguns trechos serão bloqueados, sendo: Avenida Afonso Pena entre a Avenida Calógeras e Rua Rui Barbosa em ambos os sentidos, Rua 13 de Maio entre Rua Dom Aquino e Rua 15 de Novembro. A partir das 20 h, com previsão de liberação às 13 h do sábado (7).

No dia do desfile, sábado (7), a partir das 06 h até às 13h, será a vez do trecho entre a Rua 13 de Maio entre Avenida Mato Grosso e Avenida Fernando Corrêa da Costa; Rua 14 de Julho entre Avenida Fernando Corrêa da Costa e Rua Barão do Rio Branco e entre a Rua Maracaju e Rua Avenida Euler de Azevedo; Avenida Fernando Corrêa da Costa entre Rua Rui Barbosa e Avenida Calógeras no sentido Horto Florestal; Avenida Mato Grosso entre a Avenida Calógeras e Rua 13 de Maio no sentido Centro/Parque dos Poderes; Rua Antônio Maria Coelho, Rua Maracaju, Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, Rua Dom Aquino, Rua Barão do Rio Branco, Rua 15 de Novembro, Rua 7 de Setembro e Rua 26 de Agosto entre Avenida Calógeras e Rua Rui Barbosa.

Por Thays Schneider