Barbearia “A Banca” inaugura nova loja na Capital e doa cortes em ação social

Prestes a completar sete anos, a rede de barbearia A Banca inaugura amanhã (7) sua 11ª loja em Campo Grande, localizada na avenida Bandeirantes, 743 – bairro Amambaí. Como forma de celebrar a novidade, a empresa doará 100 cortes masculinos para pessoas assistidas por instituição sem fins lucrativos da Capital. O evento é nesta sexta-feira, às 19h.

Fundada em março de 2015, A Banca conta com atividades nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Goiânia. Centenas de profissionais do ramo estético foram empregados com a responsabilidade por promover a autoestima dos seus clientes.

O proprietário da rede, Thiago Doneda, detalhou os motivos da popularidade da empresa. “Procuramos oferecer cortes mais modernos, mais joviais e para isso nos especializamos em cursos. Por sermos pioneiros aqui no Estado, buscamos agregar valores além da parte de serviços, no ambiente. Também trouxemos a novidade do bar para dentro das barbearias. No espaço, eles podem degustar suas cervejas enquanto aguardam ou são atendidos. E tem o cafezinho, é claro, se assim preferirem”, destaca.

Além dessas onze lojas, A Banca continuará em expansão. Com o Centro-Oeste já conquistado, agora o próximo rumo é a região do Sul. Por lá, cinco novas unidades deverão ser construídas, além de uma grife e uma linha de produtos de beleza que também prestigiarão o público masculino.