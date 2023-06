Sistema Fiems abre processo seletivo para 12 vagas em MS

O Sistema Fiems está com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais de diversas áreas de atuação. Ao todo, há 12 vagas disponíveis para trabalho nos seguintes municípios: Maracaju, Rio Brilhante, Sidrolândia, Sonora, Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Campo Grande.

Há vagas para o público geral e também para pessoas com deficiência. Os candidatos inscritos serão avaliados em etapas compostas por análise curricular, prova e entrevista. As inscrições encerram-se nos próximos dias. Interessados devem se inscrever exclusivamente pela Internet, pelo site: http://www.fiems.com.br/processo-seletivo.

A Fiems é a representante da indústria sul-mato-grossense. Atua na defesa dos interesses do setor e também na articulação com os poderes executivo, legislativo e judiciário. Administra diretamente o Sesi (Serviço Social da Indústria), o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e o IEL (Instituto Euvaldo Lodi). Com eles, compõe o Sistema Indústria, que congrega ainda os sindicatos patronais.

