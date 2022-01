Fiems abre processo seletivo com 25 vagas de empregos

A Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) abriu processo seletivo com 25 vagas de empregos para oito cidades de Mato Grosso do Sul. As oportunidades englobam diversas áreas, no entanto os proventos não foram revelados.

As vagas são para Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Maracaju, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas. Os processos seletivos visam atender as necessidades do Sesi e do Senai.

O prazo para recebimento das inscrições alterna de acordo com a área de interesse e pode ser conferido no edital disponível on-line e deve ser feito exclusivamente pela internet.

As áreas são para: Analista técnico horista (Psicopedagogia); Analista técnico horista (Psicopedagogia); Auxiliar PCD (Pessoa com deficiência); Instrutor horista (Análise de Sistemas); Instrutor (técnico operacional, mecânica, mineração, eletrotécnica); Instrutor horista (industrial); Instrutor horista (alimentos ou áreas afins); Instrutor horista (engenharia elétrica ou áreas afins); Técnico de suporte (pessoa com deficiência).

Os candidatos inscritos serão avaliados em etapas compostas por análise curricular prova e entrevista.