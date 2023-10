Cassems realiza Arraiá Solidário em prol da Cufa-Campo Grande

Festança foi voltada para os colaboradores da Cassems, arrecadou 3,5 toneladas de alimentos que serão destinados a moradores em vulnerabilidade social de Campo Grande

Na última sexta-feira (23), a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realizou o Arraiá Solidário Cassems para colaboradores e arrecadou 3,5 toneladas de alimentos não perecíveis doados para a Central Única das Favelas (Cufa) de Campo Grande. Além da Cufa Campo Grande, o Arraiá Solidário Cassems beneficiou também 6 instituições que deram ‘o sabor para a festa’ com barracas de comidas e doces típicos da festa.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, salienta que o evento é um momento de confraternização entre colaboradores da Caixa dos Servidores e ao mesmo tempo incentiva a solidariedade.

“O Arraiá Solidário Cassems é importante para celebrar a nossa cultura, a tradição popular, para confraternizar com todos os nossos funcionários, nossa equipe, e o mais importante, manifestar a solidariedade com aqueles que precisam do apoio da sociedade”, pontua Ayache.

O vice-presidente da Cassems, Ademir Cerri, ressalta o diferencial do evento. “O Arraiá Solidário nos traz alegria, cultura, e além de tudo é uma oportunidade de sermos solidários e ajudar aquelas entidades que precisam de apoio”, afirma.

A coordenadora da Cufa em Campo Grande, Letícia Polidoro, explica que as doações recebidas serão distribuídas na periferia da Capital. “Essas doações são muito importantes porque as famílias que nós atendemos moram em barraco de lona. E nesse período de inverno, em que além das mudanças de temperatura, tem dias chuvosos e quando vem a chuva acaba levando tudo. Então essas doações vêm para sanar a necessidade das pessoas que moram nesses lugares”, salienta Polidoro.

A Cufa Campo Grande atende diferentes regiões de Campo Grande, 40 favelas e 20 bairros e realiza, ao longo do ano, ações sociais e jurídicas. “Recente tivemos ação em que possibilitamos para famílias em vulnerabilidade social a oportunidade de fazerem a Carteira de Identidade, a gente tem ação com a Defensoria Pública das Mulheres. Atualmente nossas ações estão sendo arrecadação de agasalho, cobertores e alimentos”, destaca Letícia Polidoro.

Entre as entidades beneficiadas pelo Arraiá Solidário está a Associação de Atividades de Valorização e Apoio ao Desporto Educacional e Adaptado de Mato Grosso do Sul (ATIVA/MS) que incentiva a socialização e inclusão por meio do esporte. A ATIVA/MS levou um elemento tradicional da festança: a pescaria.

Para o presidente da ATIVA/MS, Gerson Falcão Acosta, estar entre as entidades beneficiadas pelo Arraiá Solidário Cassems é importante para apresentar as atividades desenvolvidas pela Associação, que foi fundada em 2012, e angariar fundos para participar de eventos esportivos nacionais.

“É a primeira vez que a gente participa de um Arraiá e as pessoas não conhecem a ATIVA/MS, que é uma associação que trabalha modalidade esportivas com pessoas com deficiência, então é uma maneira de divulgar nosso trabalho. E arrecadar fundos para participarmos de eventos esportivos que acontecem pelo país”, reforça.

Outra instituição beneficiada pelo evento é a Associação Asilo São João Bosco – Instituição de Longa Permanência para Idosos. A entidade, que já foi beneficiada em edições anteriores do Arraiá Solidário da Cassems, voltou com uma das iguarias tradicionais da festa, o arroz carreteiro.

A superintendente executiva da Associação Asilo São João Bosco, Cléo Shamah, ressaltou a importância da parceria entre a Cassems e a instituição. “É importante e fundamental para que possamos continuar a prestar um serviço de qualidade para os nossos acolhidos. Temos uma demanda muito grande de alguns produtos, atualmente a instituição acolhe 91 idosos, estamos sempre divulgando nas nossas mídias sociais, algumas campanhas de arrecadação e as nossas maiores necessidades”, reforça.

O Arraiá faz parte da história da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) e em 2016, a festança que tinha o objetivo de confraternização entre os funcionários ganhou também o caráter solidário.

Em 2022, o Arraiá Solidário da Cassems arrecadou mais de 600 litros de leite doados, além dessa doação, 10% do valor das vendas foi destinado para o Asilo São João Bosco. Já em 2019, foram arrecadados R$ 3.859,00 e foram adquiridos 130 cobertores com parte do lucro do consumo da festa.

Com informações da assessoria