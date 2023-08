Sistema Comércio lança Missão Técnica para participação em Feira Nacional

O Sistema Comércio MS, por meio do Senac e sindicatos empresariais, fará o lançamento oficial da Missão Técnica Latam Retail Show 2023 para os empresários e gestores, em Campo Grande, no próximo dia 11 de agosto, a partir das 16h, no Bristol Exceller Plaza Hotel, em Campo Grande. A entrada é gratuita.

As empresas ligadas aos sindicatos empresariais podem entrar em contato com suas entidades representativas, que estão também envolvidas na organização do evento.

O Latam Retail Show 2023 será realizado em São Paulo entre os dias 18 a 23 de Setembro e vai dispor de mais de 100 horas de conteúdo sobre o varejo. Os participantes terão acesso exclusivo à feira de negócios e conhecimento às soluções mais recentes e inovadoras par ao mercado varejista e de consumo. Além disso, terão oportunidade de fazer visita guiada com o apoio de dois especialistas no mercado, Fred Alecrim e Caio Camargo, para conhecer os cases de sucesso e as melhores práticas do mercado.

Os participantes também terão benefícios, concedidos pela Federação do Comércio de MS e o Sebrae, como subsídios entre 40% a 70% conforme alguns critérios, entre eles, o porte da empresa.

