Shoppings da Capital expandem segmento de negócios, que vão além de lojas de roupas

Bosque dos Ipês planeja até receber uma escola bilíngue e um complexo esportivo, por exemplo

Os shoppings centers da Capital têm entregue à população serviços que vão além de lojas. É possível encontrar outros segmentos, como complexo esportivo indoor, salão de beleza e até escola bilíngue. O shopping Bosque dos Ipês, o Norte Sul Plaza e o Shopping Campo Grande comportam um mix de empreendimentos que facilitam a vida dos cidadãos campo- -grandenses, e têm se tornado ponto de referência quando o assunto é otimizar o tempo. São lojas de vestuário, calçados, lotéricas, supermercados, praça de alimentação, salão de beleza, entre tantos outros.

Novidades A primeira novidade no Bosque dos Ipês será na praça de alimentação, que deve receber o esperado Empório Beer Coffee. Em agosto, será a vez de a Chilli Beans reabrir as portas, após passar por reforma. Até o final do ano, o Bosque também deve receber um novo escritório de negócios do Sicoob Engecred, além de haver uma proposta de inauguração da escola bilíngue Planeta, que contará com uma capacidade para dois mil alunos. O empreendimento já está com matrículas abertas e tem como foco a educação infantil e ensino fundamental.

Uma das novidades que também promete agradar os apaixonados por esporte está mais próxima do que nunca! No dia 13, a Smart Padel abre suas portas no segundo piso do shopping. Serão instaladas três quadras de padel indoor e duas de beach tênis. A proposta é trazer mais comodidade para os esportes em um ambiente climatizado, pois as modalidades, em geral, são praticadas ao ar livre.

A Smart Padel Bosque dos Ipês será a primeira da América Latina em shopping center, a primeira quadra de padel do mundo a ser construída em madeira e a primeira quadra de beach tênis coberta e indoor do Mato Grosso do Sul. Além das quadras, o local terá também um bar com torneiras de chopes variados, uma loja temática e uma área de lazer. Além disso, acontece, entre os dias 13 a 16, a segunda etapa do Circuito Smart Padel, uma competição com premiação em dinheiro e que deve reunir os melhores atletas do Estado. Segundo um dos sócios, Anderson Luiz Céspedes de Souza, “apesar de parecer inusitada, nossa ideia de proporcionar a prática do esporte dentro de um shopping converge com os novos anseios da sociedade”, pontua.

Já em relação ao shopping Campo Grande, o local possui o Clube Mais, inédito no Estado. O clube, lançado em abril de 2022, trata de serviço de assinaturas com descontos e vantagens. Por um valor mensal de R$ 19,90, o cliente conta com o benefício de duas diárias de estacionamento mensais, por pessoa, além de descontos exclusivos que chegam a 30%, em lojas como Doctor Feet, 262 Kustom Shop, Unhas Cariocas, Escova Express, Dedal Oficina de Costura, Labareda, Farmácia Orgânica, entre outras.

Outra vantagem é o desconto exclusivo junto ao InOffice Coworking, do Centro Empresarial The Place, um espaço que conta com estruturas para estação compartilhada de trabalho, reuniões, escritórios privativos e auditório. “Esse é um diferencial que tem atraído o interesse de lojistas e empresas de serviços do nosso shopping, por se tratar de uma tendência no universo do consumidor. Ter um clube de assinatura digital agrega no nosso propósito de inovar no atendimento e ampliar a experiência com os clientes”, explica a gerente de marketing do shopping, Gabriella Alves dos Santos.

Para assinar, basta acessar o site: https://clubemais.shoppingcampogrande.com.br. Para utilizar os descontos, basta ir até a loja participante, fazer o login feito no site, acessar a aba “usar benefício” e ler o QR Code.

Além disso, o shopping Campo Grande agregou novas lojas e espaços como o Democratas, lançado recentemente, com produtos exclusivos da linha masculina, como calçados, acessórios e mochilas. Outras novidades são as lojas Reebok, com lançamentos da marca, e Panda Pool, de moda praia, pijamas, capas de chuva e esportes infantis, para crianças de zero a 14 anos.

Na área de alimentação, o shopping, que conta com o polo gastronômico com atendimento exclusivo de marcas como Coco Bambu, Outback, Madeiro, Ítalo Pasta & Pizza, além da Sésamo Gelato e Café, e 067 Vinhos, na alameda gourmet, agora conta com outras duas novidades O Paulistinha e o Capitão Donuts. Na praça de alimentação, a Spoleto também está de cara nova, após reforma, com um espaço mais prático e moderno.

Experiência de inclusão

Como parte das ações inclusivas do shopping Campo Grande, foi lançado, em junho, o empréstimo de abafadores de som para os clientes do mall, com objetivo de atender principalmente às crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O empréstimo do equipamento é completamente gratuito e os interessados devem se dirigir ao SAC do shopping, fazer um cadastro e utilizar o abafador durante o tempo que precisar e, após o uso, realizar sua devolução.

Dia a dia facilitado

A afirmação diante da correria da vida moderna se demonstra cada vez mais verdadeira. Não à toa, serviços como o da academia Smart Fit vêm se popularizando cada vez mais dentro de centros comerciais. No shopping Norte Sul Plaza, o espaço abre todos os dias, de segunda a segunda, com horários diferenciados e com uma praticidade que só uma academia interna no shopping pode proporcionar. De segunda a sexta-feira, o espaço fica aberto das 5h às 23h. Já aos sábados, o atendimento é das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 14h.

Ainda tratando de saúde e bem-estar, para quem precisa fazer um check-up, a oportunidade pode estar bem próxima para os frequentadores do shopping. A MS Diagnósticos é uma clínica interna ao shopping, funciona de segunda a sexta-feira, das 6h40 às 22h, e aos sábados, das 6h40 às 15h. O espaço fica no estacionamento do subsolo pelo acesso E, e conta com equipamentos de última geração para a realização de exames de tomografia, mamografia, ultrassonografia 3D e 4D. A eficiência e praticidade para resolver pendências pessoais não param por aí. Ainda dentro do Norte Sul Plaza, há um Detran que funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h. Trata-se de uma agência digital, em que é possível imprimir o CRLV, emitir guias diversas como licenciamento, multas, consultar débitos, solicitar renovação da CNH, segunda via de CNH, atualizar endereço, emitir a certidão de prontuário de CNH, entre outros serviços. Um Ágil, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, uma agência do Bradesco, com funcionamento das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira e o Fort Atacadista, com horário de atendimento diferenciado, das 7h às 22h, todos os dias.

Julisandy Ferreira – O ESTADO MS – IMPRESSO

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.