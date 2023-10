Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 17/03)

Você deve ficar motivado com um convite ou uma oportunidade para desenvolver os seus talentos. Esse mesmo aspecto favorece um encontro com aquele “contatinho”. Mas, por algum motivo, você pode sentir-se pressionado ou com medo de avançar. É preciso aprimorar a comunicação e expressar o que sente.

ASTRAL DO DIA É um bom dia para se comunicar e expor o que pensa com eloquência. Mas também vai ficar mais clara a necessidade de respeitar os limites que envolvem as relações interpessoais. A interação com algumas pessoas pode ser difícil, entretanto é uma condição a ser respeitada. Aliás, a maturidade é uma ferramenta a ser conquistada na relação com pessoas do seu convívio.

Touro (de 17/03)

É um bom dia para realizar negociações e avaliar as possibilidades para concretizar investimentos. Mas você deve considerar os desafios e os limites. Os resultados dos seus projetos devem tomar forma aos poucos, o que pede de você paciência e sabedoria para planejar e organizar as bases.

ASTRAL DO DIA

Gêmeos (de 13/07)

Você tem a oportunidade de expor o que pensa com qualidade, portanto é um bom dia para realizar reuniões que movimentam a sua carreira e metas. Mas as responsabilidades são altíssimas, e o seu grau de comprometimento deve ser cem por cento. A relação com figuras de autoridade fica em destaque, e os limites devem ser considerados.

Câncer (de 13/7)

Uma notícia pode movimentar uma boa proposta de trabalho. Existe a necessidade de agir com cautela e reserva. É preciso considerar a necessidade de estudar ou buscar uma especialização adequada. Esse tema também pode se conectar a oportunidades em outra cidade e à importância de agir, mesmo diante dos sacrifícios.

Leão (de 13/07)

É um excelente dia para conduzir um projeto, colocando em prática as suas ideias e conhecimento. Mas esse projeto precisa de mais investimento e capital de giro, o que vai pedir planejamento para interagir com esse obstáculo. Os desafios também podem se conectar com a dificuldade de relacionamento com pessoas da equipe.

Virgem (de 17/07)

Há informações e notícias que chegam até você, em tom de segredo. As informações que circulam são positivas para o seu desenvolvimento profissional. Contudo o céu pede habilidade emocional para se relacionar com uma pessoa que se mostra resistente a uma nova estratégia. É preciso encarar os fatos com realidade.

Libra (de 13/7)

Há notícias positivas que movimentam os seus projetos. Os aspectos também colaboram para a relação de amizades. Os caminhos estão abertos, mas você se sente muito exigido nesse projeto. Por isso, é preciso considerar os seus limites para conduzir uma rotina de trabalho produtiva. O seu conhecimento será exigido nesta fase.

Escorpião (de 13/07)

Uma informação e notícias vêm à tona, o que vai gerar um movimento significativo para suas metas. Contudo essa experiência mexe com os seus medos e inseguranças, sendo necessário entender os seus limites e enfrentamentos emocionais. Você transita por uma fase em que será necessário ter maturidade.

Sagitário (de 13/07)

O relacionamento passa por reformulações importantes. Cabe a você identificar quem pode ser essa pessoa em sua jornada. A pessoa tocada toma uma decisão positiva e vai expor o que pensa, sente e como deseja atuar. Mas existem pontos importantes que precisam ser considerados em família ou para a estrutura de moradia.

Capricórnio (de 13/07)

Há boas notícias, que garantem o seu crescimento no trabalho. Os mesmos aspectos lhe trazem a oportunidade de colocar uma ideia em andamento. Mas você pode sentir dificuldade para interagir com algumas pessoas do seu convívio, o que pede paciência e sabedoria na forma de se expressar.

Aquário (de 13/07)

Você tem a oportunidade de conversar com a pessoa amada para alinhar uma ideia. Pode se tratar de uma viagem a lazer ou envolver as necessidades dos filhos. Mas é preciso encarar os limites financeiros. O tema financeiro mexe negativamente com a autoestima. É uma fase que requer comprometimento material.

Peixes (de 13/07)

Os assuntos familiares são mexidos de uma forma favorável e trazem a oportunidade de organizar a rotina de trabalho ou a rotina doméstica. Contudo as responsabilidades pelas quais você vem passando são altas, e será essencial avaliar o que vale a pena ser mantido. Analise com sabedoria os seus limites.

Por: Paloma Rodrigues