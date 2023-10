Operação ““Kaution” prende homem 25 anos

Durante a operação “Kaution” a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Paranhos-MS cumpriu um mandado de prisão temporária de um homem de 25 anos, por crime de tráfico de drogas nesta última quarta-feira.

Kaution, em alemão, significa depósito, nomenclatura utilizada após chegar ao conhecimento da Polícia Civil que o homem utilizava uma construção inacabada, próximo à linha internacional, como depósito de substâncias entorpecentes. As investigações tiverem início com a apreensão de 500kg de maconha, feita pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), da Polícia Militar, no dia 13/05/2023.

Diante da constatação dos fatos, foi representada a prisão temporária de J.F., que assim que foi deferida pelo Poder Judiciário, foi cumprida pela Polícia Civil. O investigado permanecerá preso temporariamente à disposição da justiça.