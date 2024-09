Shopping Campo Grande investe R$ 216 milhões e ganha 150 novas lojas em ampla expansão

Como parte das comemorações de seus 35 anos, o Shopping Campo Grande, o primeiro e mais tradicional centro de compras de Mato Grosso do Sul, anunciou uma expansão significativa que vai muito além da ampliação física. A partir desta quinta-feira (05), o empreendimento inicia um projeto de R$ 216 milhões, que não só dobrará o número de lojas — de 149 para 300 —, mas também trará uma série de inovações tecnológicas e experiências para fortalecer sua posição como um dos principais motores do desenvolvimento econômico da capital.

A modernização do Shopping Campo Grande é uma resposta às novas demandas do consumidor contemporâneo, que busca cada vez mais conveniência e experiências personalizadas. “A expansão não é apenas física, mas também uma adaptação estratégica às tendências do setor, como o uso de inteligência artificial para melhorar a experiência de compra”, comenta Gabriella Alves, gerente de marketing do shopping. “Com espaços gourmet ampliados e a inclusão de cinco novos restaurantes, queremos trazer marcas exclusivas que dialoguem diretamente com as preferências do público local.”

Atualmente, o shopping já emprega cerca de 2.500 pessoas direta e indiretamente, e a expectativa é que a expansão incremente ainda mais essa capacidade, com novas oportunidades de negócios para lojistas e empreendedores. “Será um marco tanto para o varejo quanto para a economia local”, ressalta Felipe Andrade, diretor comercial da ALLOS, empresa responsável pela gestão do shopping.

Desde sua inauguração, em 1989, o Shopping Campo Grande foi fundamental para o desenvolvimento da região em que está localizado. “Antes, a cidade praticamente terminava naquela área, mas hoje se transformou em uma das mais valorizadas da capital”, explica Ademar Silva Junior, secretário de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio de Campo Grande. Com a nova fase do empreendimento, esse efeito deve ser amplificado, atraindo ainda mais investimentos para o entorno.

Além do aumento significativo na área comercial, a expansão também inclui uma reformulação da fachada do shopping, que será inspirada na cultura local e integrará elementos modernos e tradicionais. “O projeto reflete a identidade da cidade, proporcionando uma conexão entre o passado e o futuro de Campo Grande”, comenta Gabriella Alves.

A nova fase do Shopping Campo Grande inclui iniciativas alinhadas às diretrizes ESG (Environmental, Social and Governance), com a adoção de práticas voltadas à sustentabilidade. Entre elas estão soluções de eficiência energética e ações comunitárias, que buscam atender às metas da Agenda 2030 da ONU.

Por Djeneffer Cordoba