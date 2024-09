Com mais de 300 mil visitantes por ano, Bonito passa de R$ 7 para R$ 15 taxa de conservação ambiental

Taxa de turismo inteligente na cidade de Bonito, tem deixado turistas um pouco apreensivos com o valor que saiu de R$ 7 para R$ 15. Em um vídeo que o jornal O Estado teve acesso, Josmail Rodrigues prefeito da cidade, explica que o município já perdeu mais de R$ 18 milhões em taxa ambiental, segundo ele o valor que será cobrado de R$ 15 reais ainda é baixo e deve ser implantado nos próximos meses.

O prefeito Josmail usou a cidade de Fernando de Noranha, um arquipélago vulcânico situado a cerca de 350 quilômetros ao largo da costa nordeste do Brasil. Tem o nome da sua maior ilha, um parque marinho e santuário ecológico protegido com uma linha costeira recortada e vários ecossistemas. Os turistas ao entrar na ilha pagam uma taxa de conservação ambiental e ideia é aplicar em Bonito, um dos pontos turísticos para visitados no Estado.

Município quer seguir o exemplo de outros pontos turísticos, como Bombinhas e Fernando de Noronha. De cada real arrecadado, 80% vai para o meio ambiente. Outros 20% serão destinados para a assistência à saúde. O prefeito garante que haverá seguro para o turista, que inclui médico de plantão, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e ambulância.

De acordo com Elias de Oliveira Diretor de Turismo de Bonito, a taxa de conservação ambiental no valor de R$ 15,00 por indivíduo brasileiro, por dia de permanência, tendo como fato gerador o exercício do poder de polícia municipal para fazer frente a conservação ambiental, a utilização, efetiva ou potencial, por parte dos visitantes do patrimônio natural e ecológico deste Município.

“A lei está em vigor e em fase de implantação no sistema (software) e deve ser cobrada apenas para os turistas, os moradores da cidade ficaram isentos. A taxa vai controlar o número de turistas visitantes no Município”, disse.

Ainda de acordo com Elias, em 2023 a cidade de Bonito recebeu cerca de 313.316 visitantes. Isso representa um aumento de 11,74% em relação ao ano de 2022, quando Bonito recebeu 280.391 visitantes. No ano de 2023 foram realizados cerca de 62.978 visitações a mais que em 2022. Ao todo foram comercializados 909.715 vouchers, com os balneários e as flutuações liderando o ranking entre as 11 modalidades de atrativos monitoradas.

Vale lembrar que em 2023, a cidade já havia comunicado que passaria a cobrar R$ 7 por dia, aos turistas apenas os dias em que eles estiverem realizando alguma atividade em atrativos turísticos de Bonito. Caso o visitante opte por passar o dia no hotel ou passeando pela cidade, não há incoerência de taxa, que será cobrada juntamente com os passeios através da geração de um QRcode e poderá ser paga via PIX.

A cobrança, de acordo com a Sectur (Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito) tem como objetivo arrecadar fundos para ações de proteção e preservação do meio ambiente, em especial dos rios. Agora o valor passou de R$ 7 para R$ 15 reais, conforme o projeto de lei Complementar 162 no Título VII Do Custeio e Conservação do Meio Ambiente – Capítulo I “Da Taxa de Conservação Ambiental, aprovada pela Câmara Municipal em Dezembro de 2021.

Por Thays Schneider

