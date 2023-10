Seu benefício do INSS foi concedido? Saiba como receber

Ao dar entrada na aposentadoria, pensão ou outro benefício, o segurado precisa informar a Agência da Previdência Social (APS) e microrregião de sua preferência. Isso porque, depois que o benefício for concedido, o primeiro pagamento será destinado a uma agência bancária próxima da APS responsável ou dentro da microrregião escolhida.

Para retirar esse pagamento, o beneficiário precisa se identificar na agência bancária e apresentar seus documentos pessoais. O depósito é feito numa modalidade chamada de cartão magnético, que é isenta de tarifas bancárias, mas que só permite o recebimento do benefício.

Depois do primeiro pagamento, o beneficiário pode continuar a receber por cartão magnético na mesma agência bancária, mas também pode alterar o local de pagamento, se preferir. Outra opção é abrir ou utilizar conta corrente para o recebimento do benefício.

Meu INSS

Caso queira alterar a agência bancária para receber o pagamento, o aposentado pode solicitar a mudança pelo aplicativo ou site “Meu INSS”, por meio do serviço “alterar local e forma de pagamento”, ou pelo telefone 135. O benefício continuará a ser creditado na modalidade de cartão magnético, que serve somente para a retirada do pagamento, e será destinado a uma agência bancária da microrregião escolhida.

Conta corrente

Já se preferir receber o pagamento por conta corrente ou conta poupança, o beneficiário pode ir à agência bancária de sua escolha para solicitar essa opção. Com o pagamento por meio de conta corrente ou conta poupança, há as vantagens do correntista comum, como o uso do cartão para o pagamento de contas, mas podem ser cobradas taxas bancárias. Depois de retirado o primeiro pagamento, a opção pela forma de recebimento do benefício pode ser feita a qualquer momento.

Com informações do SCC10.

