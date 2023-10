Em primeiro show após término, Luísa Sonza muda letra de “Chico”; veja

Luísa Sonza fez sua primeira apresentação após o término do namoro com Chico Moedas, que chegou ao fim devido a uma traição anunciada pela cantora durante o programa “Mais Você”.

O show de lançamento do álbum “Escândalo Íntimo” aconteceu na sexta-feira (29) em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e foi marcado pelos fãs mandando um “recado” para o influenciador durante a performance da música que ela compôs para ele.

Após muitas especulações sobre uma possível mudança na letra da música, a loira cantou a canção com uma alteração logo no início, omitindo o nome do ex e substituindo-o por “se acaso me quiseres”, enquanto emocionalmente derramava lágrimas.

Luísa Sonza e Chico Moedas assumiram o relacionamento em julho deste ano. Pouco menos de dois meses depois, no entanto, o término foi confirmado pela cantora, ao vivo, durante o programa de Ana Maria Braga. Ela compartilhou uma carta revelando uma traição de Chico em um banheiro de um bar no Rio de Janeiro.

Após o polêmico término o influenciador foi alvo de ataques nas redes sociais e teve sua conta no Instagram desativada. Um perfil falso chegou a postar um comunicado em seu nome.

Já Luísa anunciou uma pausa das redes sociais. Ela foi vista na mesma festa que seu ex-marido, Whindersson Nunes, o que levantou especulações sobre uma possível reconciliação, que, porém, não se concretizou.

Luísa Sonza mudou a letra de 'Chico', ao invés de "Chico se tu me quiseres", Luísa agora canta "Se acaso me quiseres". Gostaram? #LuísaSonzapic.twitter.com/aamLf6rfIj — ib charts (@ibcharts) September 30, 2023

