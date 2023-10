Maraisa para caminhão com homenagem à Marília Mendonça e abraça caminhoneira

Durante viagem em uma rodovia, a cantora Maraisa pediu para caminhoneira encostar o caminhão. O motivo? A sertaneja se emocionou ao ver homenagem à amiga Marília Mendonça estampada na carroceria do veículo.

Fã de Marília e também de Maraísa, Laís Oliveira declarou em suas redes sociais que estava sem acreditar. “Ainda estou achando que é um sonho. Eu já me belisquei várias vezes para ver se era verdade”, afirmou. A caminhoneira também conta o carro com a cantora sertaneja passava ao seu lado, quando alguém mostrou um crachá e ela não entendia o que a pessoa queria dizer. Nesse momento, Maraisa se inclinou para frente para que Laís a visse. A cantora jogou beijo e deu tchau para a fã.

Laís conta que o carro foi se distanciando e, mais à frente, foi para o acostamento, e Maraisa sinalizou para que a caminhoneira fizesse o mesmo. A caminhoneira brinca que até se esqueceu de como descia do veículo. Elas se abraçaram emocionadas e tiraram fotos com a imagem de Marília Mendonça estampada na carroceria do caminhão.

Para Laís, o ato de Maraisa a surpreendeu. “Eu não estava acreditando que ela me parou, sabe? Que artista faz isso?”, indagou.

Vídeo e foto do encontro foram publicados nas redes sociais de Fernando Mocó, noivo da cantora.

]Com informações do SCC10.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: