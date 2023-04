Setor industrial ofereceu quase 2 mil novas vagas de emprego formal

Em Mato Grosso do Sul, o conjunto da atividade industrial foi responsável pela abertura de 1.932 pontos formais de trabalho, no mês de fevereiro, com o resultado de 8.757 contratações e 6.825 demissões, conforme levantamento do Radar Industrial da Fiems.

Desta forma, foi considerado o maior saldo registrado para o mês, pelo Novo Caged. Com o acumulado do mês de janeiro a fevereiro, são 4.284 vagas abertas pela indústria, resultante de 17.555 contratações e 13.271 demissões. Com isso, o setor industrial tem uma participação de 41% do total de vagas abertas no Estado, no período indicado.

Atividades

As atividades industriais que mais abriram vagas em fevereiro foram – obras de infraestrutura (+1.166), instalações e serviços especializados para construção (+313), abate de bovinos (+242), fabricação de açúcar (+115), atividades de apoio à extração de minério de ferro (+89), construção de edifícios (+88), fabricação de álcool (+43) e fabricação de calçados de material sintético (+30).

Já as atividades industriais que mais abriram vagas no acumulado de janeiro a fevereiro foram – obras de infraestrutura (+1.925), instalações e serviços especializados para construção (+743), construção de edifícios (+622) e atividades relacionadas ao abate de bovinos (+357)

Municípios

Os municípios que mais empregaram foram, em 39 deles, em que as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a fevereiro de 2023, proporcionando a abertura de 4.829 vagas.

Entre as cidades com saldo positivo de pelo menos 70 vagas estão: Ribas do Rio Pardo (+2.420), Campo Grande (+842), Corumbá (+245), Três Lagoas (+216) e Nova Andradina (+188).

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.