Análise de “Marte Um”: A Sensibilidade do Cinema Nacional

As produções brasileiras são as mais presentes para nós, já que trazem uma aproximação muito grande, pelas histórias, além do fator idioma. “Marte Um” é um filme extremamente sensível e com roteiro afiadíssimo, com muita vontade de fazer um filme que envolva assuntos relevantes em nossa sociedade, com qualidade e sem inserir elementos ou personagens para cumprir cota.

Gabriel Martins produziu, roteirizou e dirigiu o excelente “Marte Um”, que se passa em 2018 e traz, em seu enredo, uma história bastante singela, com personagens cativantes. Há um estudo de personagens e a profundidade que Gabriel vai dando, conforme vamos conhecendo cada integrante dessa famíli,a se assemelha muito às nossas vidas.

Tércia, vivida por Rejane Faria, é uma diarista que se divide entre os bicos que faz durante a semana para sobreviver e cuidar da família, quando chega em casa. Carlos Francisco é o patriarca, que tem muito amor pelas plantas e luta contra o alcoolismo, à medida que toca a vida como pode, já que é um homem de idade que precisa lidar com o dia a dia de trabalho.

A trama gira em torno da família, mas principalmente das decisões que os filhos tomam, vividos pela ótima Camila Damião e pelo muito expressivo Cícero Lucas, que são o ponto de movimento desta história e já buscam um futuro em busca dos caminhos que escolheram. Os pais são como o norte para a família, seja para o bem ou para o caos, e a matriarca Tércia é surpreendida por uma pegadinha que ela acredita ser como uma espécie de maldição.

A composição das cenas é tão poética que podemos referenciar essa fase da vida como uma grande virada de chave que, a princípio, nos faz pensar como a vida é fugaz e passamos boa parte dela sem ter noção do que, uma hora, acordaremos para o nosso último dia.

Nesta semana, vimos o primeiro trailer de “Besouro Azul”, onde o herói, vivido por Xolo Maridueña, se transforma, pela primeira vez, na frente da família, que reforça ainda mais a unidade e a cumplicidade das famílias sul-americanas.

Em “Marte Um”, parece que cada membro se transforma em uma única personalidade que, no fim, nos mostra que a melhor forma de passar pelas adversidades é correr para quem nos ama e de cara já parece diferente encarar novos horizontes, mesmo que sejam de outro planeta.

Tecnicamente, tem muitos anos que as produções brasileiras não deixam a desejar para ninguém, e esse filme traz uma composição simples de fotografia que se entrelaça em um trabalho fantástico de iluminação, construído frame a frame. “Marte Um” está disponível na Apple TV.

Por Filipe Gonçalves – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

