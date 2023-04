Confira a programação cultural deste domingo de Páscoa em Campo Grande

O domingo de Páscoa segue recheado de atrações culturais e atividades em família para quem quer curtir o finalzinho do feriado. Na Capital as atrações vão de caça aos ovos de Páscoa a show gospel. Confira a programação completa:

Shopping Bosque dos Ipês

A programação está recheada de atrações no domingo. Começando pela “Páscoa no Bosque”, com atividades que incluem oficinas de recreação, teatro infantil, show de rock cristão e caça aos chocolates. O evento é realizado no Bosque Expo até às 19h e o ingresso é 1kg de alimento não perecível.

A partir das 15h, o shopping transmite, ao vivo, no telão da praça de alimentação, a final do Campeonato Paulistão, com a disputa entre Água Santa x Palmeiras.

Para quem curte uma atração diferenciada o “Museu das Ilusões”, único do gênero na América Latina, segue aberto em Campo Grande. A exposição conta com diversas atrações para o público, que poderá brincar com o cérebro e a razão, por meio da ilusão de óptica.

Instalado em frente à praça central, o museu funciona até às 20h, com entrada até às 19h, no domingo. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria e on-line pelo site: www.museudasilusoes.com.br.

Shopping Campo Grande

Para quem ama comer um bom peixe durante as festividades da Semana Santa, o shopping Campo Grande oferece diversas opções no cardápio.

No restaurante Coco Bambu a estrela do cardápio é o bacalhau à Gomes de Sá, composto de lombo de bacalhau em lascas assado com cebola, mix de pimentões, batatas, ovos, cebolinha, e azeitonas azapa e acompanha arroz de brócolis e farofa de ovos, tudo por R$ 233.

No recém-inaugurado Ítalo Pasta & Pizza as opções vão de massas e pizzas a saladas. A salada italiana, composta de mix de folhas, tomate-cereja, muçarela de búfala, pesto e crocante de parmesão é uma excelente opção de entrada.

Também no shopping Campo Grande a Vila da Páscoa faz a diversão da criançada com oficinas, caça aos ovos, brindes e ambiente instagramável, que garante muita diversão aos pequenos.

A atração está no piso superior, próximo à loja Le Lis Blanc, com entrada gratuita. A programação completa pode ser conferida no site: http://qrco.de/oficinas.

Na praça central, a Expo Índia, segue com entrada gratuita e roupas típicas, como as tradicionais pashminas, perfumes, sandálias bordadas com pedrarias e doces que completam a variedade de produtos comercializados no ambiente que contempla ainda diversas peças decorativas.

Shopping Norte Sul Plaza

Neste domingo o Norte Sul Plaza têm programação voltada para a criançada com contação de histórias com Nano Elanio, às 15h e às 16h30, no espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. A entrada é gratuita!

Para quem curte apreciar a arte, a exposição do artista Jorapimo segue em frente à loja Sertão. Outra opção é a ExpoNorte que conta com um coletivo de artesãos, em frente à Renner, com produtos manufaturados e feirinha com economia criativa.

Feira gaúcha

Se você curte as tradições gaúchas a FenaSul é uma ótima pedida. A feira segue aberta até as 22h deste domingo, no Círculo Militar de Campo Grande.

O domingo de Páscoa marca o último dia de FenaSul que conta com diversos produtos típicos do Sul do Brasil, gastronomia, moda, decoração e atrações culturais. Os ingressos são vendidos na hora, a R$ 10.

Cidade da Páscoa

A Páscoa da Família terá fabricação de ovos kids, oferecida pelo Senai (das 17h às 18h), teatro Chico Maria (às 17h), pintura facial (às 17h30), ginástica laboral (às 17h40), pintura de ovos (às 18h), fabricação de ovos (às 18h30), city tour em três horários (às 18h, 19h e 20h), show do cantor gospel Fernandinho (às 19h), e às 20h tem parada da Páscoa, encerrando a programação.

