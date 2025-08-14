Setor de serviços registra alta de 2,2% em Mato Grosso do Sul em junho

Estado reverte queda de maio e acompanha tendência positiva nacional, segundo IBGE

O volume de serviços prestados em Mato Grosso do Sul cresceu 2,2% em junho de 2025 na comparação com maio, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo IBGE. O resultado reverte a queda de 3% registrada no mês anterior, até então a única retração no ano.

Na comparação com junho de 2024, o setor avançou 3,8% no Estado. No acumulado de janeiro a junho, a alta foi de 2,8% frente ao mesmo período do ano passado. Já nos últimos 12 meses, a queda acumulada recuou de -3,6% em maio para -3,0% em junho, indicando melhora no desempenho.

O crescimento em Mato Grosso do Sul foi um dos maiores do país no mês, atrás apenas de estados como Tocantins (4,5%) e Distrito Federal (2,3%). No cenário nacional, 11 das 27 unidades da federação registraram alta, com destaque ainda para Espírito Santo (0,9%) e Paraná (0,8%). Entre os que tiveram retração, Minas Gerais (-1,2%), São Paulo (-0,2%) e Rio de Janeiro (-0,6%) exerceram as maiores influências negativas.

A PMS acompanha o desempenho do setor de serviços empresariais não financeiros, medindo índices de receita nominal e volume, ajustados por índices de preços específicos. O levantamento é considerado um dos principais termômetros da atividade econômica no país.

