Dupla é presa ao tentar vender fios de cobre furtados em Santa Rita do Pardo

Polícia flagrou suspeitos em oficina de sucatas com material levado de galpão municipal; facas que teriam sido usadas nos crimes foram apreendidas

Dois homens foram detidos na tarde de quarta-feira (13) em Santa Rita do Pardo, após serem surpreendidos tentando negociar fios de cobre em uma oficina de compra e venda de sucatas. Segundo a Polícia Civil, o material seria fruto de furtos recentes, incluindo um ocorrido horas antes no galpão de transbordo de lixo da prefeitura, alvo constante por armazenar grande quantidade de cabos.

As equipes chegaram até o local, conhecido como “Multi Marcas”, durante buscas por possíveis receptadores. No estabelecimento, os agentes encontraram os dois suspeitos, já conhecidos por envolvimento em furtos. Um deles admitiu que o cobre havia sido retirado de um restaurante da cidade. O outro disse que apenas acompanhava o parceiro.

O proprietário da oficina relatou que não havia autorizado a entrada da dupla e que um deles tentou esconder o material ao notar a aproximação da viatura. Durante a abordagem, um dos homens ainda tentou sacar uma faca, mas foi imobilizado. Com eles, foram apreendidas duas facas com marcas de uso compatíveis à abertura de estruturas metálicas.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Santa Rita do Pardo e permanecem presos à disposição da Justiça.

