Atenção, motoristas: obras na BR-163 exigem atenção redobrada em MS

Motoristas que pretendem viajar pela BR-163 em Mato Grosso do Sul devem redobrar a atenção neste fim de semana. Nesta sexta-feira (10), a concessionária Motiva Pantanal mantém frentes de obras em diversos pontos da rodovia, com intervenções que podem alterar o fluxo de veículos.

As obras integram o programa de ampliação e manutenção da rodovia, com serviços de duplicação, recuperação do pavimento, sinalização e drenagem. Durante os trabalhos, o tráfego pode operar em pare-e-siga ou por desvios temporários em alguns trechos.

A concessionária orienta os condutores a planejarem a viagem com antecedência, reduzirem a velocidade e manterem atenção redobrada ao passar pelas áreas em obras. Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos temporariamente por segurança.

Há pontos de desvio em municípios como Sonora, Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Bandeirantes, Jaraguari, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Douradina, Dourados, Caarapó, Juti, Naviraí, Itaquiraí e Mundo Novo.

O sistema de pare-e-siga também ocorre em vários segmentos, incluindo trechos entre Sonora e Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Bandeirantes, Jaraguari, Campo Grande, Rio Brilhante, Douradina, Dourados, Caarapó, Juti, Naviraí, Itaquiraí, Eldorado e Mundo Novo.