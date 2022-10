Senac Hub Academy oferece palestras e workshops em evento

Com mais de 70 palestras e workshops gratuitos nas mais diversas áreas em que a instituição atua, como beleza e moda, comércio, gestão, design, saúde e tecnologia da informação, nos dias 25 e 26 de outubro o Senac Hub Academy, em Campo Grande, realiza o evento gratuito “Hub Innovation”.

“Vamos apresentar diversas ferramentas que podem agregar na carreira de quem está em busca de aprimorar seus conhecimentos ou novas oportunidades no mercado de trabalho. Dicas comportamentais e de qualificação que podem ajudar quem quer se destacar na sua área de atuação. Além de criar oportunidades para compartilhamento de conhecimento e experiência, gerando conexão entre empresas, profissionais, professores e estudantes”, explica o diretor do Senac MS, Vitor Mello

No primeiro dia (25) serão oferecidas 41 palestras com variados profissionais do mercado e temas diversos como saúde, educação, beleza, comunicação, mercado de trabalho, liderança, inteligência artificial, robótica, investimentos financeiros, entre outros. As palestras estão divididas em dois horários, às 19h e 20h30.

No segundo dia (26) serão 31 workshops sobre temas variados, também em dois horários, às 13h e às 19h, com dicas de marketing pessoal, robótica, jogos, cibersegurança, home care, maquiagem, tendências em arquitetura, neurovendas, entre outros. É preciso garantir a inscrição com antecedência, pelo link: https://bit.ly/3eEhNNI, nos dois dias e horários.