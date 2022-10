Motociclista bate em poste e morre durante a madrugada na Av. Guaicurus

Yago Silva de Almeida, 30, morreu na madrugada desta quinta-feira (20), por volta de 2h20, após ter sofrido um acidente fatal enquanto pilotava uma motocicleta Honda Fan pela Avenida Guaicurus, na região do Bairro Jardim Colibri, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima sofreu um desvio e perdeu o controle da moto perto do Cemitério Popular Park Monte das Oliveiras, colidindo em um poste de energia e morrendo na hora. No dia seguinte, sua mãe foi até delegacia e revelou a identidade do filho.

De acordo ela, Yago morava sozinho e seu ultimo contato com seus familiares havia sido na última terça-feira (18). O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Acesse também: Menina de 12 anos que estava desaparecida foi vítima de estupro