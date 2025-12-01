Carro com 140 quilos de agrotóxicos e 20 mil maços cigarros é apreendido em Água Clara

Condutor não parou em fiscalização e depois abandonou o veículo para fugir a pé e não foi localizado pelos policiais

No último domingo (30), foram encontrados 140 quilos de agrotóxicos e 20 mil maços de cigarros dentro de um carro em em Água Clara. A abordagem ao véiculo, um GM/Astra foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que apreendeu os ilícitos.

Os policiais fiscalizavam a BR-262, mas o condutor não parou e iniciou fuga. Foi iniciada a perseguição, mas o condutor abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé. O suspeito não foi localizado pelos policiais.

No automóvel foram encontrados 140 quilos de agrotóxicos e 20.000 maços de cigarros. O carro e as mercadorias foram encaminhadas à Receita Federal.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.