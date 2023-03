Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Metade de março já foi, mas seu pique continua elevado e hoje você vai dar um show de organização e empenho na carreira. A Lua Minguante atravessa o ponto mais alto do seu Horóscopo, favorece a sua concentração no serviço e não nega apoio para o seu progresso. O desejo de subir mais um patamar na profissão será o principal estímulo do seu comprometimento e dedicação. A manhã deve render bastante e sua produtividade fica no auge, sinal de que conseguirá adiantar muita coisa. O dinheiro virá na medida do seu esforço, portanto, vai à luta, minha consagrada, meu consagrado! No amor, o astral tá maravigold desde o início do dia e você tem tudo para curtir uma quarta-feira gostosa com o crush ou o xodó.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Taí um dia propício para realizar planos, mudanças, começar coisas novas e conhecer gente diferente, bebê! Treinamentos, viagens à trabalho e serviços que exigem algum grau de especialização estarão favorecidos hoje. Você também terá mais oportunidades para se atualizar na sua área ou então ampliar seus horizontes e pesquisar outras possibilidades profissionais. Período ideal para retomar os estudos, fazer um curso ou algo que ajude a turbinar seu currículo. Saúde firme e boas vibes nas finanças. Na paixão, há sinal de novidades para quem está só. Namoro à distância tem tudo para se firmar agora. Se tem um love, aposte em seu lado criativo para espantar a rotina e trazer novos estímulos à relação.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Meio de mês, meio de semana e o seu astral está como, meu cristalzinho? Abastecido de determinação para ir atrás do que ambiciona! O dia vem com boas promessas da Lua e de Saturno para você se empenhar profissionalmente e há chance de realizar negociações vantajosas na parte da manhã, por isso, não perca tempo! Assuntos que dizem respeito a salário, proventos, financiamento ou pagamentos pendentes podem ser desenrolados. A vida pessoal também recebe vibes superpositivas hoje e sucesso é o que te espera nas amizades, contatinhos e paqueras. Com seu charme e simpatia tinindo, você vai ganhar o crush rapidinho. Na vida a dois, o ponto alto será a intimidade, que estará mais fogosa com o mozão.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Hoje você vai contar com disposição extra para encarar responsabilidades e já começa o dia com as atenções voltadas para a carreira. Dê o seu melhor, mostre sua capacidade e logo vai colher os louros da sua dedicação. Ainda pela manhã, a Lua muda para o seu signo oposto, troca figurinha com Saturno e garante ótimas energias em associações, alianças e relações em geral. Sua estrela guia dá carta branca para investir em parcerias e começar algo diferente em sociedade com gente que partilha os mesmos interesses e ideais. Agora, a melhor parte tá reservada para a sua vida afetiva e tudo indica que você pode conhecer alguém que é a capa do seu celular. Se tem um love, a união fica blindada com o xodó.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Um astral alegre, expansivo e sortudo marca presença ao raiar desta quarta e você tem tudo pra se dar bem, leãozinho! Seus dons criativos estarão na melhor forma no início da manhã e novos caminhos despontam em seu horizonte com indicações de crescimento pessoal e profissional. Em seguida, Lua e Saturno despejam vibes positivas que vão fortalecer sua saúde e impulsionar seus interesses de trabalho e dinheiro. Numa dessa, não vai faltar vitalidade para correr atrás das suas ambições e você estará com a faca e o queijo nas mãos para consagrar vitórias. O amor começa o dia com promessas de felicidade no romance e na paquera, mas depois talvez o clima não fique tão estimulante, sobretudo à noite.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Aleluia! Você já começa o dia bem na fita e se depender das estrelas o seu astral fica ainda melhor, virginianjo! Ótimas notícias sobre bens, recursos e interesses financeiros com parentes devem surgir logo no começo da manhã. Como se não bastasse, na sequência a Lua migra para o seu paraíso, sorri para Saturno e enche de vez a sua bola, prometendo facilidades no trabalho, dinheirinho no bolso e amor no coração. Você tem mais é aproveitar intensamente as oportunidades que este dia maravigold reserva e glorificar em pé porque a sorte vai soprar em sua direção. Convívio com o love repleto de sintonia e quem está de olho em alguém recebe sinal verde para investir na aproximação e conquistar o crush.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Para o choque de zero pessoas, você vai se mostrar ainda mais sociável e cativante do que já é, librinha! Tá certo que as vibes da Lua e de Vênus vão valer mais para as primeiras horas, mas já vão servir para turbinar seu astral e elevar sua popularidade ao topo. Tanto charme e carisma devem render novos contatinhos e amores pra quem tá na pista, mas outros interesses devem concentrar as atenções ao longo do dia. Um deles é o trabalho e seu lado perseverante vai ficar imbatível se você perceber que pode alcançar um antigo ideal – vai com confiança, foco e fé! Parentes próximos podem dar uma força para conseguir algo importante hoje e o mozão também estará contigo dando o apoio de que precisar.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A previsão é de dindim entrando na carteira ou na conta logo cedo e os astros garantem que suas iniciativas vão dar frutos excelentes no trabalho, meu cristalzinho! O período também será propício para investir em seu bem-estar e beleza: cuidados com a saúde e a aparência serão recompensadores. Ainda pela manhã, sua comunicação ficará mais assertiva e você vai se destacar em atividades junto ao público. Também brilhará mais se explorar sua agilidade mental, sabedoria e inteligência. Na paquera, é hora de puxar conversa e mostrar sua boa lábia e simpatia, pois você tem tudo para encantar o crush que atrai seu interesse. Com o mozão, vai convencer sem fazer muito esforço e selar a harmonia no romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O dia começa bem tranquilo e favorável, meu docinho de pitanga! Vênus ilumina seu paraíso, destaca o seu carisma e traz vibes superpositivas para suas relações pessoais. Logo em seguida, a Lua se despede do seu signo, mas entra na sua Casa da Fortuna e vai dar a maior força para você colocar seus interesses financeiros em ordem. Em paz com Saturno, ela manda estímulos para resolver assuntos que envolvam aluguel, compra ou venda de imóvel. O amor tá blindado no começo da manhã, mas depois seu lado possessivo pode se manifestar e convém ligar o radarzinho para não sufocar o crush ou o mozão. Na medida certa, uma pontinha de ciúme até ajuda, mas se exagerar na dose estraga. Então, pega leve, bebê!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Quer notícia boa, Caprica? Aqui tem! Hoje a Lua entra em seu signo logo no início da manhã, trazendo uma dose extra de energia e disposição. Ela também troca likes com Saturno, reforça seu lado confiante, convincente e responsável, sinal de que você tem tudo para brilhar no que faz. De quebra, o céu dá sinal verde para mostrar as suas habilidades no serviço, então, foque nas suas metas e em seus objetivos mais ambiciosos, pois as chances de triunfar são excelentes. Caso precise de um help, vai contar com colegas, amigos e parentes. Nos assuntos do coração, o astral tá desenhado para encontrar a galera, multiplicar os contatinhos e começar um lance gostoso com alguém. União carinhosa e protegida.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Seu dia começa perfeito sem defeitos com as energias generosas das estrelas, meu cristalzinho! Aproveite para agilizar seus interesses, falar com amigos e animar os contatinhos porque depois a vontade de interagir deve diminuir. É que a Lua muda para seu inferno astral e essa vibe pode deixar seu comportamento bem retraído. Mas se faltar pique para socializar vai sobrar determinação para batalhar por melhorias materiais e quem promete é Saturno. Seus instintos ficam apurados para lidar com dinheiro e você terá muito juízo para administrar seus ganhos e recursos. Boa concentração no trabalho, mas não espere grandes novidades na paixão. Terá que se empenhar um pouco mais para alcançar o que deseja.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Hoje a Lua deixa sua simpatia e popularidade no modo turbo, peixinha, sinal de que você vai receber enxurrada de likes e fará novas amizades em dois tempos. Se a vida social está bem servida, a parte financeira não fica atrás e o período da manhã será propício para encher o bolso. Com sua imaginação fértil, pode pipocar ideia criativa para incrementar seus ganhos, isso sem falar que seu instinto para negociar e lucrar está aceso e deve indicar as melhores oportunidades. No trabalho, objetivos podem ser alcançados com mais facilidade. Agora, é no romance que você vai nadar de braçadas e deve curtir um dia cheio de harmonia com o xodó. Para quem está na pista, um sonho de amor pode virar realidade.

