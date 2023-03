Morre ex-prefeito de Dourados aos 82 anos após luta contra Câncer

Políticos do Estado prestam homenagens ao ex-deputado federal e ex-prefeito de Dourados, José Elias, que morreu em São Paulo na última terça-feira (14), aos 82 anos em decorrência ao Câncer.

O vice-governador Barbosinha falou com apresso ao amigo Douradense. “Lamento o passamento do amigo José Elias Moreira, ex-deputado federal e grande prefeito de Dourados. Afável e cheio de boas histórias, era um defensor ferrenho de Dourados e do MS.Deixa uma enorme lacuna.

Para a família as minhas condolências e para ele as minhas orações.”, defendeu o vice-governador.

O deputado estadual Zé Teixeira também lembrou do início de carreira do ex-prefeito. “Meu pai ajudou ele a ser prefeito de Dourados. Foi um prefeito extraordinário, de uma família descente, pai dos mais exemplares que já conheci. Uma pessoa de muito boa relação. Ele foi prefeito no período militar por quatro anos e depois conduzido há mais dois anos”, contou Zé Teixeira.

O deputado federal ,Geraldo Rezende também lembrou do amigo e ressaltou a trajetória de José Elias em Dourados,. “om tristeza que fiquei sabendo sobre a passagem do amigo e ex-prefeito de Dourados, José Elias Moreira. Engenheiro agrônomo, comandou o município no período de 1977 a 1982, sendo considerado um dos melhores prefeitos que a nossa cidade já teve, também foi deputado federal Constituinte (1987-1990) e reeleito para o mandato de 1991/1994. Zé Elias também foi empresário da área de comunicação, proprietário da extinta TV Caiuás e da Rádio Caiuás. Que Deus conforte a esposa, filhos, netos, todos os demais familiares e amigos. Em nossas lembranças ele deixará seu legado de amizade e contribuição para o desenvolvimento da nossa Dourados!”, pontuou.

